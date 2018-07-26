〈每日外資外匯觀點〉歐元受歐洲央行言論動向牽動、日圓續弱機率高

歐元關注歐洲央行言論動向

周四歐洲央行將公布貨幣政策決議，BK Asset Management 董事總經理 Kathy Lien 表示，歐洲央行的言論指引對歐元兌美元至關重要，若透露維持低利率的方向，則預期將跌到 1.15；若歐洲央行關注積極的數據趨勢，則將可能回升到 1.18。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

日本央行不調整貨幣政策機率高

日圓七月以來仍呈下跌，為 G10 貨幣中表現最差的貨幣，七月底的日本央行貨幣政策會議，在通膨表現疲軟下，市場普遍認為日本央行將不會調整貨幣政策，日圓可能持續走軟。

丹斯克銀行 (Danske Bank) 表示，儘管此次會議日本央行可能按兵不動，但第三季調整貨幣政策的機率大幅提升，美元兌日圓有望重返 112，但短線進一步突破近期高點 113.17 不易。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

大華銀行分析師預計美元兌日圓將維持在 110 以上，日本央行不太可能考慮在短期內出現任何政策變化，近期日圓走強可能是短暫的。而且美國 10 年期國債殖利率近一個月在 2.8%-2.9% 間進行整理，一旦突破 3%，將成為美元兌日圓上漲的助力。

野村證券預期，日本央行維持政策不變，但更為鴿派的可能性 80-90％，果若如此，日圓將維持貶勢，建議做多美元兌日圓。

但花旗銀行和瑞銀則認為，日本央行有可能調整超寬鬆貨幣政策，提高 10 年期日債殖利率， 推動日圓走強，建議不宜繼續做空日圓。