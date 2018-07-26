幾家歡樂幾家愁 人民幣大貶這些公司躺著賺

人民幣這波大貶，在 A 股企業最新發布的半年報中，固然有 19 家企業受到匯損影響，卻也有多家企業受惠於匯兌收益增加，可以穩穩躺著賺。

據陸媒統計，目前 30 家發布 2018 年半年報的 A 股上市公司中，有 19 家公司業績受到匯兌損益影響。卻也有多家上市公司在半年報預告中指出，業績增加原因來自於匯兌收益增加。

進一步來看，擁有外幣尤其是美元資產的公司得以笑納匯兌收益，反觀擁有美元負債的公司，則因匯兌損失連帶拖累業績。券商分析人士指出，第二季以來，人民幣兌美元匯率呈現與第一季完全相反的走勢，一路走貶，讓出口比例較大的公司來說大幅緩解匯兌壓力。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

例如印體電路板的超聲電子 (000823-CN) 今年年初曾因美元走低，人民幣匯率相對升值，預計今年 1 月匯兌損失約人民幣 4500 萬元。但半年過後，受惠美元強彈，人民幣一路下探，超聲電子預計第二季匯兌收益約人民幣 5000 萬元，不僅一舉抵消第一季產生的匯兌損失，上半年累計匯兌收益約人民幣 380 萬元。

中國安控龍頭海康威視 (002415-CN) 今年上半年也受益人民幣匯率波動，半年報顯示，今年上半年，海康威視匯兌差額為人民幣 1.06 億元，減去已資本化的專門借款利息和專門借款產生的匯兌差額人民幣 6662.43 萬元，匯兌收益為人民幣 3903.91 萬元。

幾家歡樂幾家愁，反觀擁有外幣尤其是美元負債的公司則因匯兌損失連帶拖累業績。例如醫藥行業的健友股份 (603707-CN) 今年上半年匯兌損失則有人民幣 276.57 萬元，其外匯風險主要與所持有美元、港幣等幣種的銀行存款、應收帳款、短期借款、應付帳款等有關。同樣，中持股份 (603903-CN) 的匯兌損失也主要產生於美元債務，今年上半年匯兌損失人民幣 302.4 萬元。

除了美元負債外，主要收入為人民幣，資本開支卻以美元為主的企業，例如航空業也是這波美元升人民幣貶的受災戶，加上購買及租借飛機等開支皆以美元計價，近期包括中國航空 (601111-CN)、東方航空 (600115-CN)、南方航空 (600029-CN) 等股價先前都有一波跌勢，更慘遭外資調降目標價。

為了應對外匯波動，不少公司在今年上半年專門發佈公告，或製定外匯衍生品交易和管理制度，或公告將採取外匯套期保值政策，或調整外匯衍生品交易額度等，採取適當避險。