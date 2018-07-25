〈每日外資外匯觀點〉美元高估了？高盛、大摩唱衰現在臨近築頂階段

國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，美元估值過高，較中期基本面高估 8-16%，加上美國總統川普發表推文抱怨聯準會升息推高美元，市場分析師紛紛發表看衰美元短期表現的評論。

川普、IMF 雙重利空 美元多頭恐減持

針對川普的言論，瑞信認為，可能引發市場減持美元多頭部位；荷蘭國際銀行也指出，過去幾十年來，聯準會決策的獨立性從未受到挑戰，此舉將得市場重新考量美元資產的布局。

加拿大帝國商業銀行也認為，川普言論將讓美元多頭中期的風險溢價上升，意味著目前已非常擁擠的美元多頭交易將面臨更多下行風險。

高盛集團表示，目前美元指數可能逼近轉折點；摩根士丹利除了也認為美元已進入中期築頂階段，更給出看空美元的三大理由，認為美元技術面未能正式突破新高，釋出更明確的進一步上升訊息；川普抨擊強勢美元，擔憂重現去年 2 月美元反轉走弱的情形；而美國第二季經濟成長也有見頂的隱憂。

不過美元指數在 IMF 和川普言論的雙重利空下，周二雖有下跌，但表現仍持穩，前全球最大貨幣對沖基金掌門人、研究機構 Taylor Global Vision 負責人 John R. Taylor 認為，美債殖利率利差對海外投資人仍具吸引力，仍有推高美元的動力。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

日本央行下周若「放鷹」美元兌日圓 恐跌至 108

日本央行會議下周召開，市場關注是否會有調整超寬鬆貨幣政策之舉。丹斯克銀行 (Danske Bank) 分析師預期，若日本央行維持政策不變，美元兌日圓匯率將反彈至 112 以上，但進一步反彈至 7 月高點 113.17 的可能性則不大。

道明證券指出，儘管日本央行下周不太可能改變立場，但市場對日央行政策的擔憂加劇，HFFV 模型顯示，美元兌日圓還有向下調整的空間。

但日本央行若真的在決策會議上放出鷹派言論，德銀預估，美元兌日圓將有可能跌到 109，甚至進一步跌到 108。

花旗則認為，日本央行可能會對超寬鬆貨幣政策做出調整，採取的舉措可能包括控制 5 年期公債殖利率，同時允許 10 年期公債殖利率有所上升，在殖利率曲線變得陡峭下，將推升日圓，並預期在日本央行貨幣政策會議前，做空日圓的空頭部位將明顯進行回補。

從技術面來看，美元兌日圓在高檔進行整理，短期反轉向下的可能性大增，預期將回測近七月以來的低點 110.25，除非向上突破 111.80，反轉下跌的警報才算解除。