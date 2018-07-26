ECB 7月會議前瞻：不改6月步調 維持年底停QE、明年升息

週四 (26 日) 晚間歐洲央行 (ECB) 將召開利率會議，而目前市場主流意見預期，ECB 將在本次會議上，大致維持 6 月份利率會議之決議，即計劃在 2018 年底結束 QE 政策，並且在明年夏天之後，才會討論啟動升息。

隨著通膨升溫與就業率創歷史新高，歐洲央行上個月決定在年底前結束 2.6 兆歐元 (3 兆) 債券購買計畫，為結束貨幣刺激計畫邁出一大步。

歐洲央行實行量化寬鬆措施已超過 3 年，總規模約達 2 兆 4000 億歐元。受到近期能源價格的波動，歐元區通膨率在 5 月達到 1.9%，6 月更升至 2.0%。

藍：歐元區通膨率 黑：歐洲央行資產負債表 圖片來源：tradingeconomics.com

儘管經濟成長放緩、市場情緒受到貿易戰壓力影響，央行可能在經濟衰退前升息的傳言四起。今 (26 日) 日歐洲央行行長 Mario Draghi 可能會就 6 月份會議以來的市場擔憂與升息給出新的線索。

6 月份 ECB 在利率會議上仍承諾，至少在明年夏天之前，該行都不會進入升息循環。

而華爾街投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在給客戶的一份報告中指出，短期內該行認為經濟「下行風險」已加劇，暗示 ECB 仍不具升息條件。

實際上，6 月綜合採購經理人指數下滑、消費者信心回升、德國企業信心指數下跌，種種跡象都顯示歐洲央行將可能在 9 月下修經濟成長的預測。

Berenberg 經濟學家 Florian Hense 表示，只要貿易戰緊張局勢沒有徹底失控，短期內，我們不認為歐洲央行有理由要改變 6 月份釋放出來的前瞻指引。

Oxford Economics 首席德國經濟學家 Oliver Rakau 表示：「我們認為歐州央行開始升息的確切時間尚不會有明確的結果，歐洲央行可能會想保留足夠的靈活性。」

儘管目前市場預測歐洲央行不太可能會做出過於強硬的決議，但這次會議仍有可能討論並修正運用「到期債券」所得現金回籠投資的方法與規範。