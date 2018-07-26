〈臉書暴跌20%〉臉書重挫拖累科技股 分析師警告：下季遠離臉書

社群媒體巨擘臉書 (Facebook) 於週三 (25 日) 美股盤後公布第 2 季財報，由於營收不如預期，且公司表示未來營收增長將減緩，盤後股價重挫 20% 以上，這波暴跌亦波及其他科技股，如競爭對手推特與「FANG」。

除了營收表現另投資者失望之外，臉書 (FB-US) 的全球每日活躍用戶成長亦低於預期，儘管每股純益表現優於預期，該公司盤後股價一度暴跌 24%，為歷史最慘盤後跌幅，市值蒸發超過 1260 億美元。

臉書股價日線走勢圖

臉書陷入困境，其餘科技股遭到波及，主要競爭對手推特 (TWTR-US) 盤後下跌超過 5%，Snap 公司 (SNAP-US) 則下滑約 4%。尖牙股 FANG 亦被連累，Netflix 下跌 3.6%，Google 母公司 Alphabet 受挫 2.4%，亞馬遜下跌 1.73%。

追蹤那斯達克指數的 Invesco 納斯達克 100 指數 ETF(QQQ) 盤後下跌 1.45% 至 180.17 美元。

Invesco 納斯達克 100 指數 ETF 走勢

創投公司 Loup Ventures 的著名科技分析師 Gene Munster 警告，許多人認為臉書股價暴跌為買入機會，但投資者應該在近期避開臉書，Gene Munster 表示，投資者應保持觀望，直到市場吸收此消息，可在兩個月左右再重新回來審視臉書的情況。

週三 (25 日) 臉書在財報發布會上警告投資人，今年該公司下半年估計將繳出疲弱的營收表現，財務長 David Wehner 向股東表示，在第 3 季與第 4 季，營收增長率恐季減超過 5%。

Munster 認為，臉書管理階層看到營運發生的問題，因此大幅下修財測，但與其提出這麼悲觀的財測修正，公司應該給予投資者信心，釋出更多的正面方向。