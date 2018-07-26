台股盤前—「萬一」關卡前靠量增化解上檔賣壓 蘋果創高可望帶動蘋概股成焦點

台股昨 (25) 日逼近萬一關卡前多頭卻步，股價開低震盪，盤中一度收斂來到 10992 點，終場指數小跌 29.6 點、以 10965.79 點作收。法人指出，蘋果股價周三改寫歷史新高，可望帶動今日台股盤面以蘋概股為主流，可留意蘋概族群的光學類股、PCB 中小型股；目前台股仍在半年線上整理，面臨萬一關卡前多頭卻步，須以量增化解上檔賣壓。

今日市場消息面部分，台北富邦銀行、聯邦銀行董事會通過，以每股超過 288 元的天價，認購社群通訊軟體 LINE 旗下連加網路公司 (LINE Pay) 約 1.64 萬張增資新股，合計斥資 47.38 億元，台北富邦銀行持股 19.99%，聯邦銀行持股 10%，此為 LINE Pay 首次在海外釋股。業界猜測，LINE Pay 釋股是盼能藉由銀行參股的結盟合作，協助 LINE 在台爭取成立純網銀。

晶圓代工二哥聯電公布第 2 季合併營收 388.52 億元、創新高，稅後純益 36.59 億元，改寫 2015 年第 3 季以來的 12 季新高，每股稅後純益 0.3 元。展望第 3 季，總經理王石指出，第 3 季晶圓出貨將持平，平均單價預估些微上揚，法人估營收僅微幅成長，毛利率則較第 2 季下滑、預估在 14-16% 間，營運旺季不旺。

鴻海昨受到外資瑞信發布報告降評影響，引發市場賣壓，填息行情失靈，除鴻海外，統一超及金控雙雄國泰金、富邦金等權值股，也同樣遭到外資降評，昨日行情普遍不佳，特別是統一超亮燈跌停，市場高度關注。

被動元件積層陶瓷電容 (MLCC) 與晶片電阻等產品，7 月需求續佳，加上價格趨勢依舊向上，法人看好，國巨、華新科 7 月營收將同步連續 5 個月創新高，月增率都在 2 至 3 成，國巨可望超越 90 億元，朝百億大關邁進，華新科也可望首度站上 50 億元。

法人指出，蘋果股價周三改寫歷史新高，可望帶動今日台股盤面以蘋概股為主流，可留意蘋概族群的光學類股、PCB 中小型股；目前台股仍在半年線上整理，面臨萬一關卡前多頭卻步，須以量增化解上檔賣壓，預期後續隨著 7 月營收與第 2 季財報將公布，個股財報表現將成焦點。