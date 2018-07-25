【華冠投顧】OTC指數接棒表現 這個族群不會寂寞

◆盤勢分析

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6147 頎邦、3144 新揚科

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤日線技術指標出現過熱跡象且連續兩天將分別除息蒸發 18 點、15 點空間，因此多方力道可能受限，短線看盤重點轉到 OTC 指數，留意指數空間是否讓位給 OTC 指數表現」。

在美股、亞股漲跌互見背景下，今日大盤 - 29 點，如預期稍事休息，大盤休息同時，OTC 指數增量走高，重上五日線、十日線、月線糾結區，多頭控盤依照昨日預先判斷的劇情演出，走勢相當穩健。

本週大盤週 KD 指標可望形成黃金交叉，下週 OTC 指數月線可望扣低翻揚，後市一旦 OTC 指數正式突破頸線完成 "Ｗ底型態"，內外資雙箭頭便可望合流，展開下半年的選舉行情。

＜操作策略＞

操作策略偏多不變，以大盤月線為多方防守點。由於 OTC 指數轉強，除蘋概族群，亦可著墨內資控盤族群。

＜內資控盤族群＞

今日被動元件龍頭《2327 國巨》利多齊發，獲巴黎銀行、摩根大通及? 豐證券三外資聯合調升評等，並將在 8/1 舉行法說會，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》持續反彈。

被動元件族群當中又以《2327 國巨》、《2492 華新科》的線形最為強勢，昇楷於 7/18 盤後分析文亦曾分析過其價量和型態其實還有機會扭轉，但被動元件族群目前面臨的最大問題，是即使指標股奮力演出，也帶不太動已經嚴重破線的二線股，因此就算這幾天利多頻發，也走不出先前整個族群爭相出頭的榮景與氣勢，甚至指標股本身也是愈彈愈量縮，帶不出人氣，所以仍視此族群為跌深反彈，還需要時間沉澱籌碼。

短線持強的內資族群尚有挖礦概念股、MOSFET 概念股... 等，但一來權重較小較難帶頭，二來受消息面干擾較大且波動劇烈，故能接下內資股領頭羊位置的很有機會是昇楷於昨日分享的底部成形族群，裡頭的成分股在今天也都表現不錯。

＜波段主流族群：蘋概＞

蘋果供應鏈龐大複雜，次族群中線形差異也極大，操作上應當選擇已經扭轉為標準多頭結構者，儘量排除股價還在低檔徘徊者。

7/13 開始介紹蘋概族群所列舉的標的，如機殼的《2474 可成》、電池的《6121 新普》、軟板的《4958 臻鼎 - KY》、封裝的《6147 頎邦》，之後皆能持續走高，便是具備線形最早扭轉的優勢。

蘋概小型股當中，則是留易散熱模組的《2421 建準》、設備廠的《2360 致茂》... 等，以及我們的學員持股～軟性銅箔基板 FCCL 廠的《3144 新揚科》，新揚科第三季蘋果及非蘋陣營拉貨動能轉強，7 月起營收可望跳增，以還原權息來看，今日重上月線且有機會突破三角收斂型態，短線可鎖定。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

