因應環境法規 福斯與福特洽談共同開發商用車

福斯汽車 (VOW-GR)(大眾) 和福特汽車 (F-US) 正在考慮建立一個策略聯盟，共同合作開發一系列商用車，以應對更加嚴格的環保規定。

這兩家公司週二 (19 日) 在一份聯合聲明中表示，包括麵包車和其他商用車在內的幾個項目的潛在聯盟不會導致股權交換或互有股權。兩家汽車製造商並未提出正式結盟的時間點，而是表明他們將「隨著談判進展提供更新和更多細節。」

包括巴黎和上海在內的城市都在努力改善空氣品質，全球各地的汽車製造商都在探究如何共同分擔開發輕型商用車（包括電動車型）的開支。由於網路購物越來越受歡迎，更多的限制也隨著貨物交付需求的增加而出現。福特汽車正在進行一項 “健身” 活動，以削減 250 億美元的成本，並且正在尋找合作夥伴。

福特汽車執行長 Jim Hackett 在聲明中表示：「與福斯汽車集團的潛在聯盟是我們能夠變得更強健的一個例證。我們期待在未來幾天與福斯汽車探討如何共同合作，以更好地滿足商用車客戶不斷變化的需求。」

福斯汽車戰略負責人 Thomas Sedran 表示，該聯盟可以「提高全球兩家公司的競爭力。」

「市場和客戶需求正在以令人難以置信的速度發生變化，」Sedran 說。 「兩家公司在不同的商用車領域都擁有強大的互補性。」

福斯多年來與戴姆勒公司 (Daimler AG) 合作生產貨車，但幾年戴姆勒結束了這一合作項目。 福斯輕型商用車部門負責人 Eckhard Scholz 在 10 月份告訴《彭博社》，該公司正在探索與其他製造商合作的方式。 他說，不斷變化的排放規則是促成談判的一個因素。