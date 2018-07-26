【復牌】朸濬國際(01355-HK)控股權易手

朸濬國際(01355-HK)公布，丁一凡及黄雲向袁富兒(要約人)出售2.69億股股份，佔已發行股本約60%，代價為3億元，相當於每股售價約1.1152元，較停牌前每股0.930元溢價約19.91%。緊隨完成後，要約人及其一致行動人士將提出收購要約。

根據買賣協議，要約人擬提名袁富兒及胡性龍出任非執行董事，以及吳吉林、杜宏偉及李舟出任獨立非執行董事，由收購守則允許之最早日期開始生效。除現任執行董事叶樹生外，所有餘下現任董事將辭任，由收購守則或其他適用法律允許之最早日期開始生效。

要約人擬於要約交額後，繼續該集團之現有主要業務。要約人將對該集團之現有主要業務及財務狀況進行詳細審視，以制定該集團未來發展之商業策略。根據審視之結果，要約人可能探討其他商機及考慮是否作出任何資產出售、資產收購、集資、重組業務及╱或業務多元化發展，以達成增值，提升該公司的長期潛力。

袁富兒為商人，在中國之物業發展及投資業務積逾18年經驗，彼於1996年成立深圳合正。除中國之物業發展及投資外，深圳合正已擴展至其他業務，包括金融業務、醫學業務及酒店及旅遊業務。袁先生為深圳合正之最終實益控股股東及本公司全資附屬公司惠州合正之董事。胡先生為袁先生的姻親。

股份申請今日復牌。

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