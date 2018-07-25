超級併購截止日臨近 高通盤前股價下挫 恩智浦大跌5%

恩智浦（NXP) 美股盤前跌逾 5%，高通跌 1.1%。昨日（24 日），CNBC 援引消息人士稱，高通尚未獲得任何跡象顯示其與恩智浦的交易將得到批准。

該交易將於美東時間 7 月 25 日下午 5 點（和北京時間相差 12 個小時）到期。高通此前曾表示，如果與恩智浦的併購交易在 25 日最後期限前得不到監管部門批准，高通計劃終止該交易。

恩智浦 24 日收盤下跌 4.22%，今天美股盤前一度跌 5.15%

離交易截止不到 10 小時 外交部：有關部門正依法進行審查

在今天（25 日）外交部例行記者會上，有記者問：「中國政府是否會批准美國公司高通收購荷蘭公司恩智浦？我知道這不是外交部負責的問題，但是相關部門都對此沒有回應」。

外交部發言人耿爽表示：「具體情況，我還是得建議你向主管部門詢問。」

我能告訴你的是，高通和恩智浦是全球知名半導體企業，高通收購恩智浦的交易將對全球半導體產業產生深遠影響。

中方有關部門正在根據《反壟斷法》規定，依法對收購案進行審查。審查過程中，中方有關部門與高通公司保持着良好溝通。

這場曠日持久的併購需要得到全球九個主要監管部門（美國、歐盟、中國、韓國、日本、俄羅斯等）的批准，目前僅剩中國反壟斷機構未做出決定。

7 月 20 日，高通第 30 次延長對恩智浦的收購要約，將時間推遲至美東時間 7 月 25 日下午 5 點。

據第一財經報導，高通公司相關負責人 24 日表示，「不可能拖下去，這麼拖下去沒法跟股東交代，成本太高了。一般是通過公司的外部律師與總局（國家市場監督管理總局，華爾街見聞注）聯繫，但現在還沒有任何消息」。

這場併購的中國區反壟斷審查若不能在美東時間 25 日前通過，高通需要向恩智浦支付 20 億美元的分手費，以此終止這筆半導體行業史上規模最大的、金額超過 440 億美元的併購交易。

19 日，高通 CEO Steve Mollenkopf 曾對《紐約時報》表示，如果收購恩智浦失敗，那麼高通將進行 200 億至 300 億美元的股票庫藏股，以提振股價。

440 億美元、耗時近 20 個月 能否「抱得美人歸」？

高通收購恩智浦的交易啟動於 2016 年 10 月 27 日，原本 2017 年 2 月 6 日就能完成，而且高通現在的報價比一年前漲了 60 億美元至 440 億美元，包括債務在內總收購成本將達 470 億美元，但是因為一系列原因，這項交易反覆被延期。

2016 年 10 月，高通原本期望以創紀錄的 380 億美元將恩智浦收入囊中，不料卻在一年後被博通的要約輕易超越，價格也在各方壓力下水漲船高，達到 440 億美元。

這筆併購交易對高通具有極高的戰略意義和吸引力，不僅將增強高通在 5G 技術領域的領導力，推動高通業務多元化，減輕對智慧型手機的依賴，以進軍汽車、安防行業等，還能加強其抵禦博通等相關方敵意收購的能力。

不過，Mollenkopf 也樂觀地表示，即使不能收購恩智浦，高通也能也能取得成功，因為 5G 可以幫助高通擺脫對智慧型手機的依賴。他還稱，高通通過銷售更多車載晶片，已經在業務多元化上取得進展，最近汽車晶片訂單總額達 40 億美元。

高通這幾年面臨的煩心事還不少。

受智慧型手機銷售放緩影響，高通業績持續下滑，基於美國通用會計準則（GAAP），截至 2018 年 3 月 25 日的第二財季，高通凈利潤為 3.63 億美元，年增率下滑 52%；過去的大客戶如三星和蘋果等都不願意繼續支付巨額的專利費，都在努力自主研發晶片；蘋果公司對高通發起的多項專利和反壟斷訴訟；博通惡意 1170 億美元惡意收購、董事會人選爭奪、美國外國投資委員會（CFIUS）介入延期董事會改選......

諸如此類的壞消息讓高通焦頭爛額，高通公司的股價自 2017 年 1 月以來一直承受着巨大的壓力。

《紐約時報》19 日稱，高通的未來還面臨着一種可能性，高通前任董事長、該公司創始人之一的兒子 Paul Jacobs 可能會出價，將高通私有化。