貿易戰下的受害者 高通併恩智浦料將破局收場

美中貿易爭端升級以來，許多跨國公司均受衝擊，卻只能在旁乾著急，其中最大的苦主之一，就是科技大廠高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 。

高通 440 億美元收購恩智浦 (NPX)(NXPI-US) 案，在中國卡關超過 20 個月之後，如果週三 (25 日) 再未獲得北京監管單位批准，高通已經準備放棄，並為此支付給恩智浦 20 億美元的「分手費」。

為了取得全球各國監管批准，高通可算費盡心思，並將提案截止日期一延再延。據《路透》統計，截止日期已經延了 29 次，還將報價由原先 380 億美元提高至 440 億美元。

中國可以在最後 1 分鐘通過審查，以推動此次併購，但市場認為，高通實際上已經成為美中貿易戰雙方的棋子，最後關頭獲通過的可能性並不高。

追蹤半導體公司的 Susquehanna 國際集團分析師 Christopher Rolland 表示，如果要在等待跟放棄之間做選擇，他寧可選擇併購失敗。這可能也是高通執行長 Steve Mollenkopf 的最終決定。

高通幾乎無可避免地，捲入美中的貿易爭鬥之中。今年 3 月，美國總統川普以國家安全為由，禁止博通 (Broadcom) 出資收購高通。川普認為，博通若收購成功，會減少高通的研發，導致在 5G 的競爭中可能輸給中國。

貿易戰的來臨，加大的高通近期的掙扎。之前，高通最大的兩個客戶蘋果與華為，都指責高通收取過高的專利費。蘋果甚至可能在今年的 iPhone 新機中，使用 Intel 晶片以取代高通晶片。

在此同時，高通還面對全球各國的監管審查。中國 3 年前就以反壟斷為由，裁罰高通近 10 億美元。今年 1 月，歐盟也認為高通違反反托拉斯法，祭出 12 億美元罰單。

高通在 2016 年 10 月，就宣布了恩智浦公司收購案，不但是半導體行業歷史上規模最大的一筆交易，也是高通進軍汽車與物聯網領域的重要布局。

分析師 Rolland 認為，市場在這之後已經有所改變，對晶片的需求一直很穩定，而恩智浦的獲利並沒有像預期的那麼強勁。因此，如果交易失敗，打擊也不至於太大。而高通近日已承諾，若併購失敗，會買回庫藏股，也能稍微安撫股東的情緒。

高通週二股票下跌 0.39%，收 58.85 美元。