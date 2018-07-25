長飛光纖光纜(06869-HK)：A股異常波動 無應披露而未披露重大信息

長飛光纖光纜(06869-HK)公佈，公司股票於2018年7月23日、2018年7月24日和2018年7月25日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動情形。經公司自查，併向公司第一大股東中國華信郵電科技有限公司發函詢證，截至本公告披露日，不存在應披露而未披露的重大信息。

根據上海證券交易所相關規定，公司對相關問題進行了必要核實。現說明如下：

(一)經公司自查，公司目前生產經營活動正常，近期公司經營情況及内外部經營環境未發生重大變化。

(二)經公司自查，併向公司第一大股東中國華信郵電科技有限公司書面徵詢確認：截至本公告披露日，公司及公司第一大股東均不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限於重大資產重組、股份發行、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產註入等重大事項。

(三)經公司自查，公司未發現對公司股票交易價格可能產生重大影響的需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞;公司未發現其他可能對公司股票交易價格產生較大影響的重大事件。

(四)經公司核實，公司董事、監事、高級管理人員、第一大股東在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。

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