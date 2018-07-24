高通發表5G mmWave技術 網速有望提升23倍

晶片公司高通 Qualcomm (QCOM-US) 發布了一系列可幫助移動設備連接到 5G 移動網絡的新型天線模塊，解決通訊技術未來的潛在和線路干擾問題。

高通股價週一 (23 日) 收盤上漲 0.80% 來到 59.08 美元。

高通股價日線趨勢圖

高通今年 2 月於三藩市的展會上也顯示，同樣是 5G 的網路，收訊速度還是相差甚遠。為了明顯的提升網路速度，用戶就不得不使用毫米波 (mmWave) 技術。

號稱為第一款完全集成的 5G NR 毫米波模塊，高通的 QTM052 天線將會是用於智能手機的重要零件組，可連接無線電模塊的天線也可用於傳輸和接收移動網絡的信號。

高通表示，由於該模塊的配套零組件存在許多「技術和設計挑戰」，包括外形尺寸、散熱考慮、和法規要求等，因此毫米波通訊技術尚未在市場上使用。 與先前的通訊技術相比，毫米波頻譜的傳輸範圍相對較短，並且更容易被建築物、樹木、車輛、甚至用戶所阻擋。

該模塊本身由 4 個天線組成，以 QPM56xx sub-6 GHz RF 模塊做搭配，佔用極小的空間。當與高通自家己的 X50 5G 數據機一起使用時，設備可包含多達 4 個模塊組，以解決用戶的質量問題。這意味著一個智能手機中最多可以有 16 個天線。

高通已經開始向下游提供此 QTM052 模塊樣品，第一批能夠使用該技術的設備可能會在 2019 年上半年推出，很可能包括安卓 Android 設備。

使用美國組件的智能手機廠商很有可能會受益於該技術，因美國各大運營商已承諾 2018 年年底至 2019 年將在多個城市推出 5G 網絡。

今年秋季預計推出的 iPhone 型號目前預計不會與 5G 通訊兼容，也還不清楚蘋果公司 Apple (AAPL-US) 是否會在未來版本中使用高通的模塊。

儘管高通已經為其 5G 技術提出了更便宜的授權計劃，蘋果公司還在與該公司進行法律訴訟，並且有報導提到蘋果也將供應商從高通遷移到英特爾 (INTC-US)。