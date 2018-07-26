美股盤中─通用與波音獲利不佳 道瓊下跌 科技股上漲 Nasdaq走高

波音與通用汽車公布獲利預估令人失望，道瓊工業平均指數週三小幅下跌。

波音股價下跌 3%，通用下跌 7.5%。該二公司公布第二季獲利優於預期，但全年獲利預估則讓華爾街失望。

飛機製造廠波音重申了 2018 年獲利預估，通用則削減了獲利預估，因商品成本大幅上升，且有匯率壓力。

台北時間 00:05

道瓊工業平均指數下跌 48.52 點或 0.20% 至 25193.42。

Nasdaq 指數上漲 33.42 點或 0.43% 至 7874.18。

S&P 500 指數上漲 4.86 點或 0.17% 至 2825.31。

在科技股的漲勢支撑下，Nasdaq 指數上漲。Google 母公司 Alphabet 股價上漲 0.3%。臉書與亞馬遜亦均上漲 0.1%

臉書與 Qualcomm 將於今日收盤後，公布財報。華爾街對本財報季期望甚高，接受 FactSet 機構調查的分析師平均預估，第二季企業獲利較去年同期增加 20%。

分析師說，大致而言，財報季結果一如預期。目前為止，重點在於企業對未來的展望不佳，美元走強及原料成本上漲為主要因素。

財報季至今，近 30% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 82.6% 獲利優於預期。

投資人亦注意川普總統與歐盟主席榮克 (Jean-Claude Juncker) 的會晤。預期該二領導人將討論改善貿易關係。

分析師說，民眾不預期汽車關稅問顯能獲得完善解決，只希望能降低言辭交鋒。如果汽車關稅一旦實施，將是重大利空。

由於近幾個月，雙方關係緊繃，這次會晤極為重要。6 月，川普總統威脅將對自歐盟進口的汽車提高關稅。上週，歐盟貿易官員 Malmstrom 說，如果美國提高關稅，將是非常不幸的事，歐盟已準備好應對措施。