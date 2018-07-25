深圳國際(00152-HK)：聯合置地擬以掛牌方式引入戰略投資者 底價不低29億元

深圳國際(00152-HK)及其附屬深高速(00548-HK)公佈，深圳國際的間接附屬公司深圳市深國際聯合置地有限公司(“聯合置地公司”)現擬通過在深圳聯合產權交易所公開掛牌及競爭性談判方式引入專業地產開發商作為戰略投資者。建議增資的掛牌底價將不低於人民幣29億元，該價格參考了深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司對聯合置地公司截至2018年4月30日股東全部權益價值的評估結果。

於本公告日期，聯合置地公司由新通產實業開發(深圳)有限公司(為深圳國際的全資附屬公司)及深高速分别持有51%及49%權益。預期於建議增資完成後，新引入的戰略投資者將擁有聯合置地公司30%的權益，而新通產公司及深高速在聯合置地公司的權益將相應攤薄至35.7%及34.3%，就此，聯合置地公司將繼續為深圳國際的附屬公司。

聯合置地公司乃新通產公司與深高速於2014年8月8日成立，其主要業務為梅林關城市更新項目的開發。梅林關城市更新項目地塊的土地面積約為9.6萬平方米，土地用途為居住用地及商業用地，計容建築面積總計約為48.64萬平方米(含公共配套設施等)。聯合置地公司已獲取了該地塊的土地使用權，基本完成了該項目的前期工作，併已委託萬科企業股份有限公司進行項目的代建管理。該項目的相關開發建設工作正在進行之中。

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