因應新廠人力需求 可成將再擴大招募逾百名人才

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (25) 日宣布，為因應永科工新廠的人力需求，將於周六 (28 日) 在可成台南永科工新廠擴大招募百名人才，職缺涵蓋研發工程師、模具設計工程師、製程工程師與品保工程師等職務。隨著擴廠逐步啟動，可成近 6、7 年來人力需求也隨之增加，目前人力需求增幅已達 5 至 6 倍以上。

為因應永科工新廠的人力需求，可成表示，2018 年可成菁英招募徵才會將於周六 (28 日) 在可成台南永科工新廠擴大舉辦，將徵求逾百名人才，職缺涵蓋研發工程師 (機構及表面處理)、模具設計工程師、製程工程師 (製程改善及編程架設) 與品保工程師等專業技術職務。

可成今年來已舉辦約 10 次人才招募會，除在廠區辦理之外，也陸續參加台灣大學、成功大學、中正大學以及中山大學等校園招募，吸引數百位應徵者參與，且由於人力需求持續增加，今年更是首度在台灣科技大學與台北科技大學舉辦人才招募會。

據悉，可成近 6、7 年以來，隨著擴廠逐步啟動，人力需求也隨之逐漸增加，目前人力需求已較 6、7 年前成長約 5 至 6 倍以上。隨著全新的永康新廠加入，可成也同步擴增研發團隊，為將來在新材料、新技術、新應用的先行布局做好準備。

此外，為因應學生暑假到來，可成也啟動「2018 菁英暑期實習計畫」，提供研發、編程架設、模具開發等技術單位實習機會，讓學生進行職場初體驗，該計畫最終錄取 15 名學生，目前分發於 3 廠區內實習。