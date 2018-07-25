證券評鑑出爐 三大券商各擁不同獎項

今周刊第十二屆財富管理銀行暨證券評鑑今 (25) 日揭曉，證券組「最佳信任獎」由元富證券 (2856-TW) 拿下，而富邦證券則是奪得「最佳財富管理券商獎」、「「最佳數位創新獎」，凱基證券也再度獲「最佳財富管理證券獎」優等和「最佳業務團隊獎」。

元富證總經理李明輝表示，元富的營業員流動率低，穩定度高、平均服務年資高達 15 年，反映在營業員對客戶的關係經營上，使元富的客戶黏著度高。

為了滿足不同財富等級的客戶，元富將財富管理客戶分為小資族群、中階族群和高資產族群，分別提供客製化和多元化的資產配置服務，以滿足不同族群的理財需要。

元富證說明，針對小資族群，提供全年無休的數位金融服務，讓客戶可透過元富數位金融平台，滿足理財需求；而中階族群客戶透過配置理專人員，運用「行動理專」載具至客戶端，為客戶的資產做及時且最適合的配置建議；高階客戶族群則提供資深直銷業務人員，結合公司整體資源，共同服務高階客戶，為其量身打造穩定報酬、資產保護、遺產規劃和稅務諮詢的資產配置服務。

此外，元富正積極著手申請「委託人指定單獨管理運用金錢信託」業務，建置智能理財系統，希望讓小資客戶也能享受專屬一對一的理財服務，藉此爭取更多客戶加入。

而富邦證說明，正積極投入新種業務推廣，如雙向借券、不限用途借貸、ETF 定期定額等，力拚讓客戶達到資產活化再升級。

富邦證舉例，有許多老客戶本來是存股族，透過靈活的雙向借券操作，反而成了股票包租公，有效提升資產效益，同時可將賺得的租金配置在保險、海外債等保守型商品。

凱基證則指出，未來將持續精進人機服務模式，應用創新金融科技，更精準掌握客戶需求，提供專業的最適理財建議。