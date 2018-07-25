市場需求回溫 綠能爭取代工訂單 盼8月產能利用率提升至7-8成

中國新一年度太陽補助「61」新政引發不理性拋售潮，造成太陽能產品價格重挫，綠能 (3519) 總經理林士源表示，市場庫存獲得去化，近期需求已有回溫，價格止跌回穩，已在接洽代工訂單，若能爭取成功，產能利用率可望由近期 6-7 成，拉升到 8 月的 7-8 成水準，為了降低成本已在導入多晶鑽石線 50 微米製程，切片數將由目前 58 片增加到 64-65 片，9 月中可望放量。大陸縮減太陽能發電補助，太陽能矽晶圓、電池報價重挫，業者不願賠售，6 月營收呈現大幅下滑的格局，市場機制回歸理性，綠能接單也有回流現象，加上低價矽料、代工接單爭取，產能利用率可望由 6-7 成水準，拉升到 7-8 成，至於 1780MW 模組產能利用率約 8 成。



林士源分析，目前全球太陽能裝置量約 100GW，「61」新政影響到大陸需求，供應鏈價格重挫，廠商會根據已身成本決定生產與否，矽晶圓長晶這一塊，若是停工超過半年，有一段製程因受潮，必須再費耗大筆資本支出更換才能恢復生產，試想產能已低迷一段時間，不見得有餘力再投入資本支出恢復生產，經過這一波調整，不具競爭力廠商會淘汰出局。



至於太陽能產能何時，才會有轉機？林士源說，根據調研機構分析預期，2020 年之後，儲能設備價格大幅降低之際，太陽能發電儲能問題獲得解決，加上產業淘汰整併過後，屆時產業供需也許會有不同光景。



對於籌組太陽能晶片大聯盟一事，林士源提出以下條件，首先政府對於高效多晶太陽能電池模組 VPC 躉售價格加碼，由 6% 提高到 9%，50 微米鑽石線切片良率必須提升，目前多晶切片製程以 65 微米為主，單晶約 50-60 微米，若是能把線徑縮小到 50 微米，切片數將由 58 片成長到 64-65 片，成本約可再降低 13%。