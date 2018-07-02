大陸補助減 多晶太陽能矽晶圓慘澹 綠能擬組大聯盟

大陸 6 月 1 日公布「2018 年光伏發電有關事項的通知」下調補助費率，多晶矽晶圓成了重災區，以多晶為主的台灣矽晶圓廠營運雪上加霜，日前茂迪 (6244) 決定暫停長晶業務，中美晶 (5483)、綠能(3519))、達能(3686) 和國碩 (2406) 傳出減產或是休無薪，因應產業市況惡化，綠能擬籌組太陽能晶片聯盟，導入 50 微米鑽石線切割，或是由政府提供相關補助鼓勵電廠採用多晶的產品。大陸 61 太陽能補助規模不如往年，今年全球太陽能裝置量降至 92-93GW，不及去年 100GW，消息一出，單晶、多晶矽晶圓價格崩跌，惟單晶產品因轉換率較佳，仍有大陸領跑、扶貧計畫支撐，報價相關有撐。



大陸政策補助重點放在單晶，以多晶為主台廠太陽能矽晶圓首當其衝，相關有意籌組產能大聯盟自救，主導該聯盟為綠能，綠能高層認為，在製程方面導入 50 微米鑽石線切割，一公斤的多晶矽切片數約 66 片，較原來 57 片來得多，可節省約 15% 的成本。



另外，建議政府對於取得標檢局檢驗高效模組 (VPC) 認證產品，除了原有併網補助發電 6% 補助外，採用台廠高效多晶產品，額外增加 3% 的補助，如此一來，刺激市場採用多晶太陽能產品的意願，預期 7 月台廠矽晶圓大聯盟籌組將有初步消息。

