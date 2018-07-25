裕融除息日平盤作收 下半年放款動能增、插旗菲律賓

裕隆 (2201) 旗下汽車融資租賃公司裕融 (9941) 今日除息，每股配發現金股利 5.9 元，除息參考價為 112.5 元，今早盤穩步填息，股價最高來到 115.0 元，後一度翻黑，最終以平盤價格 112.5 元作收，成交量逾千張。裕融日前自結第二季稅後淨利 5.6 億元，年減 4.8%，EPS 2.04 元；上半年稅後淨利 12.51 億元，年增 10.8%，EPS 4.55 元。法人指出，裕融第二季營收年增 15.6%，然因中古車放款成長強勁，一般提存與佣金均較多，再加上裕國資產品質惡化及業外的美元負債評價損失，因而導致獲利下滑。



而展望下半年，法人則認為，裕融今年在本業與蘇州裕融租賃營運仍穩健向上，且第二季起陸續加入第四及第五家合作主機廠，預估放款動能於下半年逐步顯現，但由於目前中國車貸發展不如預期，第一季新承做件數尚不到 1 萬件，因此對於今年達到新增件數 6 萬件仍有難度。



此外，法人也提到，裕融看準東南亞汽車金融市場，今年年初已取得菲律賓營業執照，預計於第三季成立菲律賓子公司，最快將在第四季開始投入營運。而為充實營運資金及償還銀行貸款，裕融日前也宣布，擬辦理甲種特別股，共計 1 億股、每股暫定發行價格為 50 元，發行總金額為 50 億元。