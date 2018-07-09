中國太陽能「61 新政」 矽晶圓成重災區 綠能、達能6月營收慘兮兮

中國「61 新政」大砍太陽能補貼，澆熄 630 搶裝潮買盤，太陽能矽晶圓成了重災區，綠能 (3519)、達能 (3686)6 月營收銳減，前者營收 2.46 億，月減率 54%，後者營收 180 萬元，月減率、年減率均為 97%，對於當前不理性殺價市況，矽晶圓業者為了避免虧損擴大、現金流失，採取選擇性接單策略，導致 6 月營收全面驟降。 綠能 6 月營收 2.46 億，月減率 54%，年減 7 成，第二季營收 17.22 億元，季減率 34.7%，年減率 33.62%，中國「61 新政」出爐，太陽能多晶矽晶圓單價持續下滑，因應國際太陽能政策變化，過濾訂單出貨，減少對獲利衝擊，供應鏈逐漸浮現止穩跡象，其目標將產能利用率提升到 7 成，儘管產能利用率偏低，綠能協調集團與模組子公司支持，做淡季產線人力調度規劃，並未實施無薪假。



達能 6 月營收 180 萬元，一口氣較前一個月減少 97%，第二季營收 1.43 億元，季減率 44.83%，年減率 7%，達能表示，中國「61 新政」大砍太陽能補貼，消息一出業者不惜犧牲價格，拋售庫存以換取現金，整體太陽能供應鏈產品價格在極短期間大幅滑落至不合理價位。



面對市場不理性反映，達能調整產線生產，降低部分產能利用率，以及庫存成本來因應，短期不理性之市場行為，基於現金持盈保泰的原則，採取選擇性接單，拒接短期不合理價格之訂單，避免陷入「賣得越多、虧愈多」，現金流失越多的營業結果。



中國官方此次無緩衝期的政策公告執行，造成短期間市場劇烈震盪，惟就長期而言，有助於市場的正常化，太陽能產業從搶補貼而無限制擴產的惡性循環中扭轉過來，目前除中國市場以外的市場需求仍正常運作，觀察市場供應鏈價格在 6 月底已有逐漸回穩之跡象。