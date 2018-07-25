外資終結連6買做多態度不明 11000點前觀望氣氛濃厚

台股加權指數今 (25) 日叩關 11000 點再度無功而返，終場收在 10965 點，小跌 29.6 點，三大法人中，投信和自營商均為買超，僅外資賣超，雖金額不大，但外資終結連 6 買，顯示並未全力做多，觀望氣氛轉濃。

三大法人合計賣超 7.2 億元，主要是外資及陸資賣超 14.01 億元，而自營商買超 6.58 億元，投信買超 0.23 億元。

外資今日買超前 10 大分別為開發金、友達均超過 1 萬張，其次依序為中鋼近 1 萬張、群創 8800 張，而大同、臺企銀、元大台灣 50 均超過 5000 張，力成、英業達和中鴻超過 4000 張。

反觀外資賣超前 10 名以聯電最多超過 3 萬張，其次依序為中環、穩懋、元大滬深 300 正 2 和新光金，均逾萬張，而中信金遭賣達 7200 張，微星逾 5000 張，華南金、鴻海、第一金和全新均逾 3000 張。

法人指出，從外資買賣超個股狀況來看，權值股有買有賣，顯然是以個股表現為主，在外資尚未積極全力回頭買超金控股和鴻海等指標權值股前，台股仍將呈現個股表現的盤整盤。

而投信已連續 2 日買超，今日買超前 10 名分別為華新達 2500 張，亞泥、智邦、中信金、技嘉和瀚宇博超過 1000 張，聯電、超眾、世界、合晶等逾 500 張。

投信賣超則以穩懋最多達 3196 張，其次全新 1424 張，東聯 704 張，宏捷科、奇力新、達邁、南亞科、達方逾 400 張，南亞科、達方、為升、聯茂等均遭賣超過 300 張。

法人認為，目前外資在期現貨布局僅抱持中性態度，且在 11000 關卡前多空均縮手觀望，預料短線仍將處在狹幅區間震盪整理，有待上方套牢賣壓消化完畢。