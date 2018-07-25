〈聯想拚市佔〉電競筆電 Q2在台市占站上雙位數

聯想台灣區總經理林祺斌今 (25) 日指出，自從 2017 年在台灣引進電競品牌後，聯想每一季電競產品的季增率都達到雙位數成長，而今年第 2 季在台灣電競市場已經站上雙位數市占率。

林祺斌指出，外界預估整體電競市場今年成長 15 至 20%，但聯想希望能比市場成長幅度更高，第 2 季筆電市場也略微比整體筆電表現要好。

林祺斌表示，聯想面對快速變化的電競市場，期待保持住創新元素，並提供給客戶想要的產品。而據聯想搜集 700 位使用者回饋意見指出，消費者最期待的，主要是強大的功能以及時尚外型，而隨著電競族群從 20 歲延伸到 40 歲，聯想將透過新產品提供消費者不同體驗。

聯想積極耕耘台灣電競市場，林祺斌指出，除了在各個大專院校舉辦電競體驗營之外，今年跟 GERENA 合作電競聯賽決賽，9 月將於香港登場，今年聯想也搶下 Ubisoft 電競職業競賽的 PC 及螢幕代言，未來將積極跟各遊戲商合作，推廣電競市場並為台灣培養電競人才。

聯想今 (25) 日推出新一代電競筆電，搭載 nVIDIA 的 GeForce GTX 10 系列顯示卡，林祺斌指出，配合電競玩家需求，如果 nVIDIA 推出 11 系列的新版顯卡，將從高階筆電開始開放讓消費者選配。

面對零組件缺貨等問題，林祺斌表示，聯想產品主要反映價格因素，來自於新品提供的優異效能，並非因為供貨問題，聯想沒有故意調漲產品終端價格，但是面對市場供不應求，他認為消費者可能會花較多時間等待產品出貨，產能的問題在於「市場」，聯想會持續觀察。