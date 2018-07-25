先進光現增案擬8月底前完成募集 後續還有私募案

光學元件廠先進光 (3362-TW) 擬辦理發行 1500 萬股現金增資案，將募集 9 億元資金，已申報生效，此為光學元件廠今年首件市場籌資案，該公司預計在 8 月 9 日除權交易，包括原股東及特定人將在 8 月底前繳款完畢。

先進光主管指出，此一公開籌資案已獲大股東間的支持，預計可以順利完成募集，之後在今年底，還會有一次 3 億元股本以內的私募案將進行，私募案募集資金主要為另行籌建車用光學應用系統的生產線。

本次先進光擬辦理發行 1500 萬股現金增資案，每股發行價暫定 60 元溢價發行，擬募集 9 億元資金，將用於償還銀行借款、充實營運資金及改善財務結構，這也是先進光去年由於大立光提起侵權判決賠償案後，首度重啟現增案；先進光此籌資案將由國票證主辦，去年 12 月因大立光 (3008-TW) 提起侵權判決賠償，被迫取消現增案，此次捲土重啟另一次市場籌資案。

先進光的公開現增籌資案，也是今年以來光學元件產業首件，而先進光日前股東會已通過，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，對此先進光強調，私募案與現金增資案併行不悖，兩案同步進行中。

先進光近 2 年積極布局車用光學及無人商店系統市場，3 月下旬宣布擬辦理現增私募普通股不超過 5000 萬股，預計引進對公司營運有助益的策略性投資人。先進光私募案主要是將用於另行籌建車用光學應用系統的生產線，以便在獨立生產安排下，更容易通過車用電子廠認證，私募案已有車廠接洽認購。

先進光 6 月營收為 1.56 億元，月增 1.34%，年減 2.85%，第 2 季營收為 4.41 億元，季增 2.1%，年增 4.14%；累計前 6 月營收 8.79 億元，年增 15.31%；公司第 1 季稅後純益 3266 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.36 元。