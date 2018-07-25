易居企業集團：做房地產業的優秀服務生

7月25日，易居企業集團迎來上市後的第四個交易日。從早盤伊始，其股價便啓動上漲模式。截至發稿時，易居企業集團股價上漲3.08%，盤中最高漲幅至14.4港元。

來源：同花順

價格是價值的表現形式。易居企業集團的内在價值究竟體現在何處呢？打開易居企業集團的官網，在服務模式一欄里可以看到易居企業集團給自己的定位——做房地產業的優秀服務生。有目共睹，此次上市，易居企業集團獲得了眾多“客官”的認可。除了阿里巴巴集團、華僑城、恒基集團、新加坡城市發展集團（CDL）為四大基石投資者，我們發現還有26家百強房地產企業入股當了易居企業集團的老板，這其中包括了恒大、碧桂園和萬科三家房地產企業巨頭。

全方位領先的行業競爭優勢

作為房地產業的服務提供商，易居企業集團的服務無疑是專業的。旗下易居營銷、克而瑞、易居房友三大具有鮮明特色的業務，從新房營銷代理到房地產數據服務，再到房地產經紀網絡服務，可以說實現了全面覆蓋房產交易服務鏈。

a) 最大的一手房代理服務提供商

自2000年開始，易居營銷深耕於新房整合營銷領域。20年的積累和沉澱，易居企業集團創下過4小時40億、5小時4000套的紀錄，也曾幾次開創新的營銷模式。發展至今，易居營銷現在擁有超過17000名一線業務人員的團隊，累計代理了數以千計的樓盤，連續多年刷新著中國的樓市紀錄。根據戴德梁行的報告，2017年，易居企業集團的一手房代理服務帶來的收入超過了39億人民幣的收入，服務覆蓋了186個城市。成熟完善的多元人才培養體係保證了易居營銷團隊員工品質與數量，再加上創新的策劃，高效的銷售轉化使得易居企業集團成為行業最領先的一手房代理服務提供商。

來源：易居企業集團官網

b) 最大的房產數據提供商

今天，克而瑞已經是中國房地產最知名的品牌之一。根據易居企業集團的招股書來看。克而瑞的數據採集來自廣泛的渠道，數據覆蓋了中國367個城市近86,000個住宅項目、20,000個商業項目及748,000幅地塊。根據戴德梁行的報告，就房地產交易數據及土地數據覆蓋的城市數目而言，易居企業集團已經是中國最大的房地產數據提供商。

來源：易居企業集團官網

c) 最創新的輕資產業務模式：S2B2C

易居企業集團在2016年初建立了創新型“S2B2C”業務模式的房友房地產經紀網絡。根據集團在2018年7月9日召開的首次公開招股新聞發佈會上所說，易居企業集團已經在全國52個城市擁有約8000家用房友為品牌的合作門店。根據招股書來看，易居企業集團計劃在2018年底增加至10,000家門店。這從0到8000的數字變化，易居房友僅僅用了兩年半的時間。

未來可期的成長空間

當投資者準備選擇一個公司進行投資時，除了當下的市場競爭力，成長性是一個好公司必須具備的投資標的。易居企業集團就是這樣一家企業，同時兼顧了當下的競爭力和未來可期的成長空間。

a) 所在行業賦予的前景

作為一家房地產業的服務提供商，易居企業集團與中國房地產行業的發展前景息息相關。根據戴德梁行的報告，雖然近年來三四線城市也開始實施一些在一二線城市已經普遍實施的限製性政策，但三四線城市的已售總建築面積依然有所增加。倘若經濟環境和政府政策無重大變動，中國三四線的總建築面積和平均售價將保持增長趨勢。招股書顯示，此次上市所募集資金的26.2%用來擴張一手房代理服務的地理覆蓋範圍，易居企業集團會加強在三四線城市的佈局，試圖在全國範圍内實現全覆蓋，併且進一步提升在已覆蓋的186個城市中38個城市的服務能力。

來源：招股書

b) 三大核心業務的協同效應

隨著易居企業集團三大核心業務的發展，最令人期待的是三者互相補充，從而產生強勁的業務效應及大量的交叉銷售機會。克而瑞已經成為行業可靠的數據來源，易居企業集團的自身業務以及通過易居房友收集的大量數據會使得克而瑞的數據庫進一步誇張，形成更可靠、更專業的數據分析能力，從而為易居營銷和易居房友的業務能力帶去進一步的提升。其實，三大核心業務的協同效應已經初步顯現。比如，2017年，總建築面積190,005平方米的2093套新物業單位出售給了克而瑞物色推薦的買家。易居企業集團的收入從2015年的人民幣27億元增長到了2017年的人民幣46億元，年復合增長率達到了驚人的30.6%。

c) 經驗豐富且穩定的團隊

作為服務提供商，易居企業集團依賴優秀員工為客戶提供優質服務，能夠持續提供高質量專業服務的銷售員工是企業維持競爭力的核心資產，無論是擴張市場還是強化品牌。在培養人才方面，易居企業集團為不同功能部門及不同管理層級員工設計了量身定製的培養計劃。易居企業集團更是成立了易家人才學院，為員工提供全面培訓。另外，易居企業集團的聯合創始人兼主席週忻先生是一名在地產行業擁有超過20年經驗的專家，還有其他高管也是中國地產行業的參與者，具備多年的行業經驗，易居企業集團高管團隊在公司任職的平均時間近12年。可以說，易居企業集團擁有著穩定的、富有經驗的管理層，和成熟、有效的員工培養體係。這些都是易居企業集團維係市場競爭力、趨避市場風險和擴大業務能力的根本。

結語

九年前，巴菲特曾在一次訪談中提到，他的投資不會以股價作為判斷依據，其首要考慮的因素是企業的價值。在佔據一手房代理服務與房地產數據服務領域的行業領先地位之後，易居企業集團已經成為一家具備強大市場影響力的企業。無論是從當下的盈利能力考慮，還是放眼對未來的佈局，立志成為“房地產業的優秀服務生”的易居企業集團價值幾何？或許你的心中早有答案！

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