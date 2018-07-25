【豐銀投顧】連續上漲轉為緩步上攻

◆盤勢分析

多頭趨勢還沒變，差別只是原本是連續大漲、噴出，現在轉為震盪的走勢，因為就技術面上來看，今天 5 日線與月線的乖離已經開始拉大，最慢下週就有可能拉到最大，當這個正乖離拉的越快、拉的越大，修正的速度、幅度也就越大。而就 K 線來看，今日的 K 線被困在昨天的紅 K 之中，表示走勢容易受到阻礙，不能太過輕易的做多留倉，而個股則要視情況而從，總之原先我們昨天還很樂觀的認為多頭行情會持續快速的上漲，今天則是保守的看待了！因為昨天筆者在文章的結尾? 提到，大盤必須站在 10980 之上才能漲的較快。而多頭行情若是要持續，則只要站在 10870 之上就好雖然多頭方向可能還會持續下去，操作可能要以短線為主了。

就國際情勢來看，中國的經濟恐怕其實還是有問題，過去一、二年，中國主要是要「去槓桿」，但最近中國國務院卻反而下令加大財政貨幣寬鬆，代表中國目前必須暫時放棄去槓桿以穩金融的目標，這對中國來說是不得己的，並不一定是中美貿易大戰造成的，而是中國內部經濟產生了變化。這麼多年來靠著蓋大樓、擴大公共建設而堆積出來的 GDP，最後還是要還的，尤其中國的貨幣供給 M2 增速快到不像話，根本遠遠跑贏 GDP 成長率，現在人行竟然還要再寬鬆，然後在這種寬鬆的情況下股市還是只有反彈的走勢，可見得中國資金外逃的嚴重性。認知道了中國有此背景，就該知道人民幣一定還會再貶，屆時台幣也定然受到影響，行情雖不致於轉空，但也要更加小心應對才是。

至於個股的操作，先前看好的 2363 矽統、3034 聯詠、2367 燿華、6411 晶焱，目前也都沒有任何的改變。這些個股，大多是從基本面及財報面來挑選，也許這二天並沒有很快速令人滿意的漲幅，但是路遙知馬力時間一久，自然能看出其價值，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師