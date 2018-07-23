〈財報搶先看〉AMD第2季財報關注點：搶了多少英特爾市佔？

晶片股 AMD(AMD-US) 將於週三 (25 日) 美股收盤後，公布 2018 年第 2 季財報，預期每股純益與營收皆將優於第 1 季表現，主要受益於個人電腦今年第 2 季強勁的銷售增長。此外，AMD 在製程上的技術提升，預期將對英特爾 (Intel) 造成威脅。

根據 Factset 調查，26 位分析師對 AMD 第 2 季每股純益平均預測為 0.12 美元，25 位分析師對營收的預測則為 17.2 億美元。高於上一季每股純益 0.08 美元與 16.5 億美元營收的表現。

AMD 公司股價自上一次公布財報以來，已大漲近 70%，同一時期標普 500 指數上漲 6.2%，納斯達克綜合指數則上揚 12%，AMD 股價 20 日收於每股 16.50 美元。

AMD 股價日線走勢圖

筆電銷售成長將提振 AMD 的營收，Gartner 本月的報告指出，2018 年第 2 季的筆電出貨量較去年同期成長 1.4% 至 6210 萬台，為 2012 年第 1 季後首次出現年增長情況。

另一方面，AMD 在今年超越晶片製造大廠英特爾 (INTC-US)，搶先推出 7 奈米製程晶片，分析師預測，英特爾的晶片銷售將受到侵蝕，英特爾將於 26 日美股收盤後公布財報。

Cowen 的分析師 Matthew Ramsay 指出，近期筆電銷售動能、新推出的 7 奈米製成的 Vega 顯示晶片、整體 7 奈米 CPU/GPU 的產品計畫，都將是 AMD 與英特爾競爭的要素。

與此同時，挖擴顯示卡銷售持續下滑，已成為分析師接受的事實，但是這塊業務佔 AMD 整體銷售額約 10%，若是情況持續惡化，將影響該公司股價。

近幾個月有多位分析師上調 AMD 評級，美銀美林在 4 月 20 日的報告中，下修 AMD 的目標價格至 15 美元，但將評級上調至買入。Zacks Investment Research 則在 6 月 26 日將 AMD 評級從持有上調至買入，目標價格 17 美元。

Marketwatch 指出，33 名評級 AMD 的分析師中，有 13 名建議買入或超持該股，14 名建議持有，6 名建議賣出或減持，平均目標價格為 14.8 美元。值得注意的是，AMD 股價在財報公布後，常會出現大幅波動情況，優於預期的財報表現，並不一定總能使股價上揚。