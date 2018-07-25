一項有趣的統計 未來五個交易日 可望決定2018年美股漲跌

根據 MarketWatch 分析報導，美國股市今年的結局如何，可能就繫於未來五個交易日的表現。

根據 Bespoke 投資集團的分析師指出，如果由 4 月至 7 月，股市每月均上漲，則該年 8 月之後至年底，股市幾乎總是收高。目前為止，這種結果對 S&P 500 總是適用。

Bespoke 集團共同創辦人希其 (Paul Hickey) 在週二發布的報告中指出：「7 月還有最後五個交易日，只要沒有出現畫時代的跌勢，則 S&P 500 將連續第四個月上漲。」

儘管貿易戰升高的擔憂持續籠罩股市，然而在經濟穩定擴張的支撑下，該大型股指數於 4 月上漲了 0.3%，5 月上漲 2.2%，6 月上漲 0.5%，7 月至今亦上漲了近 4%。當然，強勁的企業獲利，大幅推升了投資人的信心。美國第二季企業獲利較去年同期上升了逾 20%。

強勁的經濟數據，加上二位數成長的企業獲利，顯示 S&P 500 維持本月以來的漲幅，直至月底收盤，機率相當高。

根據 Bespoke 集團統計，自 1928 年以來，有 12 年，每年由 4 月至 7 月，股市每月均上漲，該年 8 月至年底股市亦均收高，平均每年漲幅為 10.8%。

此外，LPL 研究機構分析師廸推克 (Ryan Detrick) 指出，美國股市亦傾向追隨美國 10 年期債券殖利率的走勢。

他於發布的推文中說：「二年前的 7 月，10 年期債券殖利率於 1.36% 觸底。現在，該殖利率接近 3%。現在正值週年期間，別忘了股市傾向隨 10 年期殖利率走高。」

自 1996 年以來，合計出現過 11 次不同期間，10 年殖利率均上升，在每次期間，S&P 500 亦上漲。

若 S&P 500 表現符合預期，7 月收高，則不只今年可望強勢上漲，還會讓 S&P 500 創下收盤連續站在 200 日移動平均線之上的最長期間。根據 Pension 合夥公司主管 Charlie Bilello 指出，目前 S&P 500 收盤連續站在 200 日移動平均線之上的最高記錄為 525 個交易日，由 1996 年 7 月 30 日至 1998 年 8 月 26 日。