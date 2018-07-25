〈訊連法說〉轉投資虧損收斂+匯兌收益 Q2每股賺1.67元 創14季來新高

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 今 (25) 日召開法說會，並公布第 2 季財報與上半年財報，受惠轉投資玩美移動虧損大幅收斂，加上匯兌損益由去年的匯損轉為收益，帶動第 2 季稅後純益達 1.41 億元，寫下季增近 2.6 倍、年增約 1 倍的好成績，並創近 10 季以來新高，每股稅後純益 1.67 元，也改寫近 14 個季度新高。

訊連第 2 季合併營收 4.21 億元，季增 10.6%，年減 4.9%，毛利率 88.3%，季減 0.7 個百分點，年增 1.2 個百分點，營益率 29%，與上季持平，但較去年同期減少 7.2 個百分點；稅後純益 1.41 億元，季增 259.8%，年增 105.7%，每股稅後純益 1.67 元。

訊連今年上半年合併營收 8 億元，年減 9.6%，毛利率 88.6%，年增 1.5 個百分點，營益率 29%，年減 6.5 個百分點；稅後純益 1.8 億元，年增 72%，每股稅後純益 2.13 元。

訊連董事長黃肇雄表示，今年上半年本業雖在產品商業模式轉型過程中，營收規模減少，不過，今年上半年轉投資玩美移動虧損大幅減少，與去年同期認列虧損 1.18 億元相較之下，今年僅認列 7000 萬虧損，且第 2 季虧損幅度已較第 1 季的逾 4000 萬縮減至約 2700 萬元，未來轉投資虧損可望延續逐季減少態勢，將為訊連帶來投資利多。

除轉投資虧損收斂外，黃肇雄指出，今年由於美元相對強勢，業外外匯收入由去年上半年的匯損超過 8400 萬元，轉為匯兌收益達 309 萬元，使業外收益增加。