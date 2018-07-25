熱板應用提升 超眾智慧機客戶數將持續上升 Q3貢獻業績可望創新高

散熱模組大廠超眾 (6230) 高單價高毛利之熱板應用擴大，智慧型手機為主要市場之一，據了解，該公司是華碩 (2357) 首款電競手機唯一散熱供應商，採用熱板解決方案，本季手機熱板應用將顯著成長，占整體營收比重將提升到 5-6%。超眾股價近日擴量大漲，週三 (25 日) 進一步重回百元大關，最高來到 103.5 元價位，上漲 6.8% 或 6.6 元，終場漲幅收斂，收在 100.5 元價位，上漲 3.72% 或 3.6 元，創半年來新高。



超眾第二季合併營收達 18.33 億元，季增 11.23%，年增率為 6.9%。在各產品線的分佈上，PC 從首季的 47% 略降至 46%，伺服器從首季的 27-28% 提升到 29%，網通兩個季度均約 13-14%，智慧型手機的占比則從首季的約 7%，下降到第二季的逾 4%，為相對淡季。



不過，因熱板應用升高，尤其智慧型手機是一主要項目，加上進入傳統旺季，手機占比預估將回升到 5-6%，營業額則將重回 1 億元以上，並有機會超過首季貢獻，創下新高紀錄。



據了解，電競手機除了華碩之外，下半年將有他牌加入戰局，超眾的客戶數將增加，而一般智慧型手機在 2015 年就有客戶採用熱板，為追求均勻散熱，後續應用比例可望提升。