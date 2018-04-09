紫光趙偉國辭職 陸半導體發展將回歸務實競爭力面向

中國大陸半導體大廠紫光日前公告，集團董事長趙偉國已提出辭呈，辭去紫光集團旗下紫光股份與紫光國芯董事長與董事職務，趙偉國仍將保留集團董事長的身分，消息傳出引起議論，產業分析師與業界人士認為，紫光積極併購提高市占率的時代過去，中國大陸半導體業發展將回歸基本面，預料將從產業競爭力的角度，進行更深化的布局。

業界人士指出，趙偉國辭職與中國大陸半導體發展走向有關，中國半導體業逐漸從競爭角度做為思考點，改變過去單純只用併購爭取市占率的策略，在此脈絡下，趙偉國辭職並不令外界意外。

紫光是中國大陸發展半導體產業重要公司之一，與中芯同列官方扶植的重點公司，業界認為，從中芯近年發展可知，中國大陸對半導體的布局，從併購走向務實，趙偉國辭職，更代表這個趨勢正在成形。

事實上，中國大陸為提高半導體自給率，近年積極跨入晶圓製造、設計、封裝、甚至到半導體材料與設備相關領域，中國為在短時間從零到有，採用最快的方式併購爭取市占率與產業地位，趙偉國領軍的紫光風光一時，跨海布局動作頻頻，加上趙偉國的人格特質，常常有狂人之語，一度計畫入股台 IC 設計大廠聯發科，封測大廠矽品、力成與南茂，只是最後僅與南茂合資成立公司，其餘的布局皆未順利完成。

半導體畢竟是進入門檻高的行業，中國雖有龐大資金但近年仍無法在產業建立關鍵地位，業界認為，紫光雖然態度積極，但是內部與生產實質競爭力耕耘仍差國際廠一截，長久以往中國官方也不得不重新思考發展策略。

除產業發展脈絡，美中關係緊張，兩國皆祭關稅策略對抗，雙方壁壘分明，中國未來要跨海併購難度勢必大幅提升，因此中國大陸對半導體的布局，也必須同步轉向。