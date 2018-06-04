紫光明年拼5G晶片商用化 並推8核5G手機

中國紫光集團 (0365-HK) 全球執行副總裁兼紫光展銳首席執行官 (CEO) 曾學忠在 DeepTech 舉辦的半導體產業大勢壇上表示，2019 年紫光展銳將實現 5G 晶片的商用，並在 2019 年底推出 8 核心的 5G 晶片手機。

美國商務部 4 月對中興通訊祭出「禁售令」制裁後，促使中國發展本土晶片的決心。澎湃新聞報導，曾學忠表示，未來 10 年將是數位的時代和智慧的時代。

數位時代的源動力是網路、大數據和雲端計算，而晶片是這 3 大基礎要素的支撐；半導體行業從個人電腦 (PC) 時代、網路時代一直演進到行動網路時代，未來則將進入 5G 和人工智慧 (AI) 時代，這些技術變革的驅動力也來自晶片。

曾學忠認為，未來半導體市場應當是平行發展，因此，需要努力做到：1) 自主創新。2) 是國際合作。但沒有自主創新，光靠國際合作，也解決不了中國成為平行發展核心典範的問題。所以，要靠雙輪驅動。

曾學忠指出，紫光展銳是一個合作的典範，紫光集團是紫光展銳的大股東，全球頂級巨頭英特爾 (Intel)(INTL-US) 也是其重要股東，雙方有深度合作﹕「我們正在邁入高端，正在成為 5G 芯片（晶片）的領導者。」

曾學忠透露，2019 年紫光展銳將實現 5G 晶片商用，並計劃 2019 年底推出 8 核 5G 晶片手機，這是公司通過自主創新、通過國際合作帶動整個產業的發展，帶動國家半導體力量的發展。

