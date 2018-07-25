振曜Q2本業有望轉盈 業外匯兌大進補 單季EPS挑戰3元

振曜 (6143) 因應電子書需求積極補料，第二季合併營收 15.13 億元，季增 20.79%，預估毛利率將改善攀升至一成之上，本業將由虧轉盈，業外則受惠美元升值，在手 2 億美元將認列大筆匯兌收益，預估挹注超過 2.5 億元，並推波第二季 EPS 挑戰 3 元。展望下半年，在電子書及新產品出貨力道轉強下，業績表現將勝上半年。電子標籤大客戶 RIMOWA，2016 年被 LV 母集團 LVMH 收購，有意就電子標籤重新議價，目前雙方未達共識陷入膠著，上半年出貨大減。另外，被動元件缺料也壓抑營收表現，振曜表示，第二季已積極補料，推波合併營收 15.13 億元，較前一季成長 20.79%，受惠成本控制及部分產品調漲價格，營業利益率將轉正，並有機會帶動上半年本業轉正。



業外方面，由於振曜在手美元部位高達 2 億美元，第一季在美元貶值衝擊下，業外認列匯損，侵蝕 EPS 近 2 元，也導致每股虧 1.28 元。不過，第二季美元走強，新台幣兌換美元由 29.29 貶至 30.65，法人推估，單季匯兌利益超過 2.5 億元，並推升第二季 EPS 挑戰 3 元。



展望下半年，在電子書及 e-Note 等新產品出貨力道轉強下，產品組合將轉佳，毛利率可望持續改善，預估營收、本業獲利都將優於上半年。