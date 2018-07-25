中鴻8月盤價全面調漲 熱軋及鍍鋅鋼捲每噸漲350元

中鴻 (2014) 今(25)日開出 8 月內銷盤價，熱軋及鍍鋅鋼捲調漲 350 元 / 噸，冷軋鋼捲調漲 200 元 / 噸，9 月外銷盤價則各產品調漲 10 美元 / 噸。中鴻表示，調漲盤價主要反映鋼胚成本，目前現貨價維持在 540-550 美元 / 噸，市場認為，第三季淡季價格維持，第四季在中國冬季限產等因素推波下，有機會進一步向上。中鴻表示，本次調高盤價主要是反映鋼胚成本，目前鋼胚料源不夠需購買現貨，目前現貨價約 540-550 美元 / 噸，本次價格調漲後，仍貼近市場行情，目前日本、韓國進口到台灣的熱軋價格約 640 美元。



事實上，台灣熱軋、冷軋需求量雖持平，但供給量不多，主要係購買進口鋼胚無利可圖，業者不划算，隨著國際行情向上，也拉抬熱軋等產品價格向上。第三季一般比較淡，如果價格能維持，市場預期，第四季在中國冬季限產下，價格有機會持續往上。