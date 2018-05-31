振曜子公司西伯攜手台中榮總打造智慧醫院 推動智慧醫療再升級

振曜 (6143) 旗下子公司西伯今 (31) 日與台中榮民總醫院共同宣布於正式導入一系列電子紙醫療產品於中榮院內，推動智慧醫療再升級。其中包括電子紙藥盒標籤 (Electronic Dosing-Box Labels，EDL) 系統應用於中央藥局配藥系統、電子紙床頭卡 (EPD M-bedside card)、電子紙行動同意書(EPD M-Consent) 以及 NFC 電子紙醫療流程卡(NFC M-tag)。此一系列智慧電子紙醫療系統由西伯、台中榮總兩家企業從產品硬體設計製造、IoT 物聯網技術到後端的醫療資訊管理系統，結合醫療院所實施的「三讀五對」避免醫療疏失的藥物發放程序為精神主軸，對於發放藥物減少人工錯誤、降低護理人員人力，以及導入全方位智慧醫院將有莫大助益。

振曜科技營運長林志茂表示，振曜科技這幾年積極開拓電子書閱讀器外的應用市場，繼前年與國際行李箱大廠 Rimowa 合作開發航空物聯網的電子標籤後，今年再度結合國內揚名國際的醫療產業共同開發智慧醫療的物聯網應用，也期望透過智慧醫療的開發，達到無人化或少人化的效果，協助醫療院所減少重複性人力的浪費，快速導入雲端智慧化，開啟智慧醫院的新時代。

電子紙藥盒標籤系統等產品，以電子紙為顯示螢幕的智慧藥盒、電子紙床頭卡、行動同意書、NFC 醫療流程卡，有別於一般電腦、智慧型手機及平板電腦等液晶螢幕，電子紙螢幕看起來如同紙張的視覺效果，無背光源也無藍光顧慮，同時也相當的省電，可提供數年的使用時間不需更換電池，於行動護理車導入可於大型醫療院所中打造「推到哪就更新到哪」的智慧醫療系統。

台中榮總資訊室主任賴來勳指出，中榮近年來致力於利用資訊技術及智慧化醫療系統來協助臨床醫療服務、病人就醫服務、病人安全促進及教學研究等領域的應用，以期待成為全方位的智慧醫院為目標，電子藥盒標籤等產品即是如何利用資訊技術，解決並減少醫護技同仁在臨床服務過程中一些重複性但又重要的事項的應用方案之一。