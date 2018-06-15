振曜通過資本公積配息2元 董座：Q2起營運好轉

網通廠振曜 (6143) 今日舉行股東常會，通過以資本公積發放現金股利每股 2 元，並順利完成董事改選。董事長呂俊德表示，去年虧損主要係新台幣劇烈升值影響，從本業來看，獲利仍維持往年水準，近期新台幣由升轉貶，匯兌將有正面貢獻，加上本業好轉，營運將好轉。新台幣劇烈升值，振曜因帳上美元部位高達 2 億美元，造成業外出現巨額匯兌損失，雖合併營收年增 14.11%，營業利益 4.54 億元也優於前一年表現，最終仍呈現虧損，稅後虧損 0.93 億元，每股虧損 1.12 元。



董事長呂俊德表示，去年營運從本業來看，獲利仍維持往年水準，虧損主要係新台幣大幅升值影響，首季持續受到匯率影響，加上零組件缺料，營運呈現虧損，不過，近期新台幣由升轉貶，匯兌將有正面貢獻，加上本業好轉，第二季起營運將好轉，營運有望由虧轉盈。