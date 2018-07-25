茂生農經8/8上櫃 競拍最高得標價110元

茂生農經 (1240-TW) 配合初次上櫃辦理現金增資，發行普通股 2942 張，其中 2001 張將採競價拍賣，今 (25) 日競標開標結果，最低得標價為 52.6 元，最高得標價為 110 元，承銷價格為 47.19 元，預計 8/8 掛牌上櫃。

茂生農經 2018 年第 1 季稅後純益 6922 萬元，每股純益為 0.93 元，茂生農經 2016、2017 年每股純益都達 4 元以上，今年第 1 季每股純益僅 0.93 元，不及去年同期 1.15 元表現，主要是因為原物料上漲，預計下半年遇上傳統旺季，有望順利調漲產品價格，期待今年業績至少跟去年表現一樣好。

茂生農經主要營業項目為禽畜飼料等製造，自 2014 年起開始打造無藥殘產線，生產飼料，公司毛利及平均產品售價都開始提升，去年開始進行肉豬養殖，預計未來將再擴大至 6000 頭豬隻規模，並拓展到有色雞等新市場，明年養殖業占比可望提升至 10%。

茂生農經 6 月營收為 1.04 億元，月減 6.44%、年減 8.43%，第 2 季營收 3.46 億元，季減 7.86%、年減 2.89%，上半年營收為 7.21 億元，年增 2.12%。