【富蘭克林】長線醫療需求潛力足 藍海新藥利多激勵NBI攀高

生物基因 (Biogen) 與日本製藥廠衛采 (Eisai) 共同研發的阿茲海默症藥物，日前取得二期臨床實驗正面結果，股價大漲並激勵那斯達克生技指數單周上揚 5.9%，創 2017 年 9 月以來最大單週漲幅。富蘭克林華美投信表示，失智症的治療是全球重要｢未被滿足的醫療需求｣之一，且不僅於此，從國際製藥大廠針對癌症治療、罕見疾病用藥等投入的研發力道觀察，相關市場規模可望持續成長，創造投資題材。

富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人廖昌亮表示，｢未被滿足的醫療需求｣是國內外常被使用的醫療名詞，主要分為兩類：第一種是目前雖然已有藥物，但仍有很大進步空間的疾病，例如癌症治療從化學藥、生物藥、放射線，逐步朝細胞療法、基因療法發展；第二種是完全沒有藥物能治療的疾病，包含先天性罕見疾病，以及退化性的疾病如阿茲海默症等，藥物開發難度較高，備受各界重視，因此臨床試驗成功是一大進展，不僅股價明顯反映，也帶動整體 NBI 指數表現。

廖昌亮指出，未被滿足的醫療需求正逐漸進展到基因療法領域，近期美國食品藥品監督管理局 (FDA) 針對血友病、視網膜疾病以及罕見疾病，公布基因療法新指南，就是根據未來需求趨勢所提出的相關方案。值得注意的是，其中罕見疾病用藥也就是孤兒藥，根據醫藥市場研究機構 EvaluatePharma 預估，至 2024 年全球銷售額將逾 2,600 億美元，2018 年至 2024 年的年複合成長率約 11%(見圖)，是非孤兒藥銷售額的兩倍 ，顯見成長潛力。

EvaluatePharma 指出，未來六年國際前五大孤兒藥製藥廠，包含知名的賽爾基因、嬌生、諾華、羅氏以及默克，孤兒藥銷售額將成長逾 7 成，且孤兒藥用藥患者的年均藥費持續攀升，目前平均已逾 14 萬美元。廖昌亮認為，全球｢未被滿足的醫療需求｣? 持續吸引國際大廠投入市場，相關新藥題材值得留意，不過新藥開發對一般投資人的介入難度偏高，也不適合重押單一藥物或公司，建議可選擇全球型生技醫療相關基金，透過布局歐美製藥大廠搭配具有爆發力的中小型生技公司，適度分散風險。

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