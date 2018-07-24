【台新投信】陸股可望迎來黑暗後的反彈 消費白馬仍是亮點

今年以來，受到中美貿易戰的干擾，陸股表現疲弱，中美衝突最激烈階段，也是上証指數跌幅最大時期。根據歷史經驗，陸股自 2000 年以來，市場大跌後出現四次大反彈，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，之前四次底部的特徵與此次雷同，預期在類似條件下，陸股可望出現黑暗後的曙光，且中國七月底將進行中央政治局會議，屆時如有政策利多釋出，將是反攻的號角響起。

根據統計，陸股過去四次指數低點相對於年初高點最大跌幅分別為 30%、21%、24%、28%。今年以來跌幅已逾 23%，接近滿足點。 此外過去四次的階段性低點，市場整體 PE 分別為 18.6 倍、12 倍、12 倍、17.7 倍，目前 PE 為 15 倍，評價已經位於低點。

葉宇真進一步指出，另外一個觀察重點是過去四次反彈前的環境，滬深 300 的股息率偏高，統計成分股之前 15 大高股息個股之平均股息率從 4.5%~8.2%，目前股息率均值為 8.2%，高於十年期國債收益率 3.5%，股市的投資價值浮現。

加上今年以來人行三度宣布降準，為市場資金注入活水，7 月下旬將舉行中央政治局會議，緊接著 7 月底 8 月初北戴河會議，市場預期官方將針對中美貿易摩擦提出具體說法。

另外，近期外資私募機構動作頻頻，包括全球最大資產管理公司_貝萊德、全球最大對沖基金_橋水基金都在中國完成私募基金管理人登記，正式啟動在中國的私募業務，統計至今，目前已發行的外資私募基金產品達 15 支，目前 A 股評價偏低，市場盛傳外資開始 "抄底" 中國，葉宇真指出，今年以來陸港通北上資金已達 1658 億人民幣，買入最多的行業是食品飲料與醫藥，且中國官方可望採用擴大內需來對沖中美貿易摩擦，內需消費依然是中國最看好一環。

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