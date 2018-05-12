【羅際夫專欄】我要存退休金５：基金部位要怎麼建立？

有人問，好久沒看到姐夫寫基金投資了，一是因為我的看法沒有變，投資組合也一樣，重覆寫一樣的東西，好像太對不起大家；二則因為二月以來市場變動太大，怕今天寫了，沒多久就翻盤，似乎也怪；三是因為退休理財的話題一定愈來愈夯（年金話題吵成這樣，能不夯嗎？），所以，談怎麼靠自己存退休金比較實在。上次講了股票，今天來講基金。

用基金存退休金要怎麼起頭？定期定額投資絕對是最佳方式，那要選那一檔基金呢？姐夫的答案是，可能不行只靠一檔基金「從一而終」當你的「退休靠山」，而是要想想怎麼建立你的基金部位，投資每個地區的基金都要有。

你一定會打臉姐夫，那來這麼多錢每種基金都買？是的，所以，不是教你一次就買足，而是慢慢建立組合。因為每個市場多頭與空頭的走勢時間並不盡相同，進場點自然就不相同。

也許你又會說，很多專家都告訴你，定期定額不是什麼時候都可以進場嗎？以前我也埋單這種說法，但漸漸地，我發現這句話只對了一半，因為進場最終的目的就是「賺錢」退場，如果你在多頭高點才開始進場，要等下一個循環的高點才會有收獲。

因此，比較好的做法就是選在行情低檔的市場介入，等到這個市場返回多頭時就是你收割的時候，要等多久，我也不知道，每個市場，每個時期情況都不一樣，要懂得「且戰且走」，存退休金但不代表你在退休時刻才要處份你的標的（這策略待以後再談述）。

隨市場的輪動，每個市場都參與，時而成熟市場，時而新興國家，同時，股票基金與債券基金也都要有所佈局，兩者的比率同樣要考慮市場狀況，還有個人投資屬性及本身的財務狀況為主。

講了這麼多，一定也有人嫌麻煩，想說直接選全球型股票基金與全球型債券基金不就好了？是也可以啦，但所謂全球型的基金，其實多數的投資地區還是以美國，歐洲，日本成熟市場為主，以股票型基金為例，如果像 2000 年~ 2008 年新興市場當道時，獲利情況就黯淡多了，而且當各個市場走勢不同步時，績效也可能會彼此抵消。

不過，對於資金真的不多，又不想大動腦筋的人來說，選它確實簡單多了，但不要到時看到別的基金表現遙遙領先自己時，又怪東怪西，再換來換去，這樣絕對會讓你的退休金規劃步調大亂，也無效率。

說到這裡，大概讀者心中的問題就是：那現在要選那一類呢？因為不少國家股市都已創歷史新高，現在進場都已算高檔，如果真要選，中國或許可以考慮，畢竟相對很多國家，它離歷史高點還有一段距離，雖然去年曾大漲一段行情，但應該不致過熱，順便一提，它還在我現在的投資組合中。另外，近來利空頗多的拉丁美洲市場也是相對弱勢，也是中長期進場的好時機。

總之，要靠基金累積退休基金，就從定期定額做起，低進高出，參與每個市場逐步建立全球的投資組合，最重要的就是要輪動操作。

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