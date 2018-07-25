〈財報〉禮來藥廠報喜+欲分拆動物藥品事業上市 股價大漲5%

美藥廠禮來公司 Eli Lilly (LLY-US) 週二 (24 日) 公布了優於分析師預估的財報，也將分拆旗下 Elanco 動物藥品業務並佔有少數股權，使股價收盤大漲 5.03% 來到每股 93.35 美元。

禮來股價日線趨勢圖

禮來去年 10 月份就開始為動物藥品事業群做規劃，而雖然潛在買家表示有興趣收購該業務，但禮來最後還是決定將其分拆並上市。財務長 Josh Smiley 對此表示，IPO 也是一種節稅的做法。

禮來新藥物路線圖 / 圖：禮來

通過首次公開募股 (IPO)，禮來還尋求利用投資者對動物保健的興趣增加資金，而動物保健則是一個潛在的成長市場。

禮來的競爭對手輝瑞公司 Pfizer (PFE-US) 也在 2013 年採取了類似行為，將其 Zoetis (ZTS-US) 動物藥業務上市籌集了 22 億美元，然後將其餘股權轉讓給輝瑞股東。

此舉是禮來公司的一個選擇，該公司表示最終計劃放棄剩餘的股份，但沒有具體說明可能採取的模式。

Zoetis 目前為最大的動物保健公司，市值約 400 億美元，其股價的未來本益比也高於輝瑞的 2 倍，且交易價格接近歷史高位。

禮來的 Elanco 為動物的藥品疫苗供應商。去年，它的銷售額約 31 億美元，佔禮來總收入的 13%。摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 分析師此前估計該公司價值約 140 億至 160 億美元。

Smiley 表示，在可預見的未來，動物保健市場預計每年將增長約 5%。與人類製藥業務相比，它面臨更低的定價壓力和仿製藥競爭，產品開發週期也更短。

禮來執行長 David Ricks 表示，公司過去曾經過多地依賴該業務，但在幾項關鍵產品失去專利保護後，禮來近期產品線穩定。Ricks 認為將動物業務分拆將能使公司更專注於人類製藥上。

禮來第 2 季財報顯示：

整體營收成長 9.1% 至 63.6 億美元。

動物健康部門營收為 7.921 億美元，比去年同期增長了 0.9%。

因一連串的併購案成本，每股純益 EPS 為 -0.25 美元，較去年的 0.95 美元低了許多。如併購成本不算，EPS 為 1.50 美元。

由於胰島素 Humalog 及糖尿病藥物 Trulicity 和 Basaglar 的銷量成長，該公司的總營收成長了 9.1% 至 63.6 億美元。

然而，其佣金折扣達 51%，高於競爭者默沙東 (MRK-US) 的 45.1% 和嬌生 (JNJ-US) 的 42%。禮來的產品大致上都落在較競爭的藥物區塊上，而併購的癌症藥商 Armo 也是希望避開與他牌的競爭，遠離價格戰。