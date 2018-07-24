歌禮招股次日獲6.6億融資 超購0.84倍 假疫苗醜聞或阻認購

香港首隻無收入生物科技股歌禮製藥 (1672-HK) 昨 (23) 日踏入第二天招股，統計 5 家證券商累計為其借出近 6.6 億元融資保證金額度，相當於公開發售集資港幣 3.59 億元計，超購 0.84 倍。不過，分析師坦言，近日大陸傳出疫苗醜聞，中港股市醫藥板塊「大震盪」，事件對投資者認購歌禮肯定有影響。

信誠證券聯席董事張智威表示，事件對投資者認購歌禮「肯定有影響」，至於融資保證金客戶會否抽飛 (取消認購)，須看今明兩天的大市走勢，如果恒指跌 300-400 百點，情況就會變差。

5 家證券商累計借出融資保證金額相比起上週五 (20 日) 首日招股時多港幣 3.33 億元，暫時未見有人抽飛。不過，信誠證券孖展額未有新進帳，仍然維持上週五港幣 1.8 億元的水平。

張智威指出，大陸此次的醜聞不僅事關疫苗問題，更帶來了信心危機，就如同當年三聚氰胺毒奶粉事件，投資者會擔心。

耀才證券行政總裁許澤彬則認為，相關醜聞事件雖然短期內對製藥股表現會造成壓力，但相信之後國家出台相關政策，情況會改善。至於事件會否令認購歌禮的投資者抽飛，他認為，該股的融資保證金認購反應本來就不算好，再加上早前一些新股如平安好醫生 (1833-HK)、小米 (1810-HK) 在上市後曾跌底，投資者寧願待其上市後再買入。

輝立企業融資副經理陳英傑認為，香港投資者本來就對未有收入的公司存有戒心，歌禮的融資保證金額已經很少，疫苗醜聞帶來的影響有限。

歌禮每股招股價介乎港幣 12 至 16 元，按一手 1000 股計，入場費高達港幣 16161.23 元，破歷來紀錄。

其他新股消息，大陸生產及銷售涼茶飲品的鄧老涼茶傳來港上市，最快今年內遞交上市申請。此外，市場消息指出，騰訊 (0700-HK) 有參股的遊戲直播平台鬥魚或棄港赴美上市，集資 6 至 7 億美元。

IFR Asia 引述消息指，綠城中國 (3900-HK) 計畫分拆其建築業務來港上市，集資額達 3 億美元。有外電引述消息指，微創醫療 (0853-HK) 正考慮分拆旗下心瓣移植業務在港上市，集資約 2 億美元。微創醫療對此未予置評。