〈財報〉德儀Q2財報報喜 Q3財測更是超越市場預期

上週德州儀器 (TXN-US) 執行長宣布離職之後，公司週二 (24 日) 公布財報，數據顯示，營收達 40.2 億美元，EPS 為 1.40 美元，優於市場預期的營收 39.7 億美元，以及分析師所預測的 EPS 1.32 美元。

德州儀器第二季營收年增率為 9%。受惠於模擬和嵌入式晶片在工業用和車用市場的需求增長。

德州儀器執行長 Rich Templeton 表示:「過去 12 個月來自營運的現金流為 66 億美元，再次突顯了我們堅強的商業模式。過去 12 個月的流動現金為 57 億美元，佔總營收的 36.6%。反映出我們產品組合的品質，以及我們有效的生產策略，其中包括生產 300 毫米模擬晶片的決策。」

他補充道:「在過去的 12 個月裡，我們通過庫藏股和發放股利等方式，向投資人返還了 56 億美元，我們現金回報的策略依舊不變。這段期間，我們的股利佔流動現金達 41%。」

看好車用和工業機械用半導體的持續性的銷售成長，德州儀器 (TXN-US) 第三季預估的營收和利潤優於預期。

德州儀器預估第三季營收將達到 41.1 億美元至 44.5 億美元，EPS 為 1.41 美元至 1.63 美元，銷售額為 42.5 億美元。根據分析師預期，營收平均為 42.7 億美元，EPS 為 1.48 美元。

德州儀器目前擁有數以萬計的產品和數千家客戶，產品涵蓋家用電子和航空業。這家總部位於達拉斯的晶片製造商也開發了用於個人電子和通信設備的模擬半導體。近年來，隨著許多汽車製造商轉向自動駕駛汽車技術，車輛中越來越多的電子功能，公司因而受益。

德州儀器絕大部分的銷售額來自工業設備製造商，該公司所生產的模擬芯片能夠將現實輸入 (如聲音和触摸) 轉換為電子信號。此外，德州儀器也是汽車產業中最大的矽供應商之一。不同於英特爾 (INTC-US) 和高通 (QCOM-US)，該公司不會製造成本高且容易過時的芯片，因此不易受到需求突然波動或競爭壓力的影響。

財務長 Rafael Lizardi 在電話採訪中表示，汽車和工業市場的需求持續強勁。2017 年汽車市場占公司收入的 19%，而工業部門的銷售額增長了 35%。

然而，據 RBC Capital Markets 的 Amit Daryanani 分析師指稱，隨著汽車製造商在貿易戰升級中對於需求的恐慌，這種成長可能正在減弱。