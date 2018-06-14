皇室婚禮提振英國5月零售大超預期 英鎊短線跳漲

受皇室婚禮和高溫天氣影響，英國 5 月零售數據大超預期，英鎊聞風跳漲。

最新公布數據顯示，英國 5 月零售銷售年增率增速創 2017 年 4 月以來最快，核心零售年增率增速也創一年半最大增幅。受此消息影響，英鎊 / 美元短線拉升 30 餘點。截至發稿，英鎊兌美元日內上漲 0.48%，報 1.3440。

具體來看：

英國 5 月零售銷售環比 1.3%，預期 0.5%，前值 1.6% 修正為 1.8%。

英國 5 月零售銷售年增率 3.9%，創 2017 年 4 月來最大增幅，預期 2.4%，前值 1.4%。

英國 5 月核心零售銷售環比 1.3%，預期 0.3%，前值 1.3% 修正為 1.4%。

英國 5 月核心零售銷售年增率 4.4%，創 2016 年 12 月來最大增幅，預期 2.5%，前值 1.5% 修正為 1.4%。

據英國統計局稱，上個月舉行的皇室婚禮和炎熱的天氣刺激了食品和家居用品的消費。這與英國零售協會 (British Retail Consortium) 此前調查的結果吻合。

BBC 援引凱投宏觀 (Capital Economics) 英國高級經濟學家 Ruth Gregory 表示，最新數據進一步表明了消費支出在年初走弱後，已經開始有所加速。隨著實際工資預期走高，消費支出有望進一度得到支撐。

巴克萊企業銀行零售和批發業務主管 Ian Gilmartin 稱，5 月創紀錄的高溫刺激了食品和飲料的消費，而園藝相關消費也受益於天氣。

Gilmartin 指出，真正令人鼓舞的是，零售行業的不同領域都出現了增長。他預計，即將開幕的世界盃有望助力英國零售銷售在 6 月繼續保持高速增長勢頭。