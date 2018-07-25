美股盤後─系列企業財報利多 道瓊收高197點

Google 母公司 Alphabet 公布獲利強勁，加上系列企業財報的利多，支撑了美國股市週二上漲。

Alphabet 股價上漲 3.9%，創新高點。該公司公布上季獲利較預期強勁，帶來利多。華爾街分析師對 Alphabet 的各項業務展望，已更具信心。



道瓊工業平均指數收高 197.65 點或 0.79% 至 25241.94。

Nasdaq 指數收低 1.10 點或 0.01% 至 7840.77。

S&P 500 指數收高 13.42 點或 0.48% 至 2820.40。

費城半導體指數收低 14.80 點或 1.09% 至 1346.58。

分析師說，儘管有關稅，殖利率上升及緊縮貨幣政策的干擾，最重要的還是企業獲利。Alphabet 獲利強勁，證實該公司增加支出獲得了回報。機器學習與人工智慧 (AI) 的投資，帶動了 Alphabet 各項業務的創新。

臉書與亞馬遜股價亦各上漲 1.8% 與 1.5%。

這次財報季的初期，表現強勁。根據 FactSet 機構統計，21.4% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 80.6% 獲利優於預期。74.1% 營收高於預期。

分析師說，本季初，投資人對獲利的預期相當高，目前為止，公布的結果也如預期般強勁。最大的擔憂是，若因關稅，企業獲利預估開始下降，則股市可能有賣壓進場。但現在，大多企業似乎並不像經濟學家那樣擔憂貿易戰。

近來，因美國的貿易保護主義立場強化，投資人態度謹慎。週二稍早，川普總統發布推文說：「關稅最了不起。對美國貿易不公的國家應協商出一項公平的協定，否則就提高關稅。」