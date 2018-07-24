嘉里大榮結盟新加坡商 搶進離岸風電商機 本季開始啟動

瞄準台灣龐大的海上風電市場商機，嘉里大榮 (2608-TW) 今 (24) 日宣布與新加坡保時公司 (POSH) 合資成立保時嘉里潔能公司，嘉里持股 40%，目前已與台灣海歷企業簽署合作備忘綠，預計相關海事工程服務，於本季起開始進行。

保時嘉里初期設立資本額為 20 萬美元 (約新台幣 600 萬元)，嘉里大榮董事長沈宗桂說明，後續會視業務需求再增資，而目前保時嘉里已與海歷企業簽署合作備忘錄，將為其提供定錨操作、運輸供應和定位支援等海事相關服務，從觀音海岸開始，後續工作範圍可擴展至雲林、桃園和新竹海岸等地。

沈宗桂也指出，保時嘉里成立目的在於海陸服務的結合，讓離岸風電的相關廠商節可透過保時嘉里提供的平台取得需要的服務。

新加坡保時公司副首席行政總裁李慶仁則說明，保時在離岸和海洋事務、海洋油田服務上具備 60 多年的營運經驗，擁有 100 多艘多樣化的離岸船舶，為全球許多知名石油公司和海上承包商提供船隻飯服務，更具有世界最大的離岸設施，看好在台灣的成長潛力。

透過保時嘉里公司，新加坡保時將提供離岸工作的業務，如自有的駁船、海上供應船等海事工程的技術，而嘉里大榮則提供岸上運輸服務和行政資源。

李慶仁強調，離岸風電市場相當龐大、且供應鏈也各自擁有不同的技術和專業領域，例如安裝、物攬、離岸地質測試等，不排除任何相關廠商都是合作對象，並將藉由保時嘉里將整個台灣離岸風電的價值鏈串起。