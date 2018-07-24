中化化肥(00297-HK)擬向陽煤平原授出6.7億元委托貸款

中化化肥(00297-HK)公布，為履行中化化肥在增資擴股協議下對陽煤平原提供資金支持的義務。於2018年7月24日，中化化肥(作為貸款方)與陽煤平原(作為借款方)及中化財務(作為貸款代理)訂立委托貸款合同，中化化肥同意透過中化財務向陽煤平原提供本金總額為人民幣6.7億元的委托貸款，利率每年6.05%，貸款時間從2018年7月24日至2019年7月23日，陽煤平原應於每筆貸款的到期日透過中化財務向中化化肥償還該筆貸款的本金，並應按季度透過中化財務向中化化肥支付該筆貸款的應計利息。委托貸款應用於補充陽煤平原的日常營運資金。

中化財務為中化股份之全資附屬公司，而中化股份由中化集團擁有98%的權益。中化集團為公司的最終控股股東，持有公司約52.65%的實際權益。因此，中化財務為公司之關連人士。

中化化肥作為陽煤平原的第二大股東有義務按照增資擴股協議中約定的比例向陽煤平原原提供貸款或擔保。陽煤平原為中化化肥的氮肥產品供應商，亦為中化化肥的聯營公司。提供委託貸款有助於陽煤平原獲得足夠資金以促進其業務發展及提高整體競爭力，從而有利於集團持續獲得優質的氮肥供應，並提升集團的投資收益。

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