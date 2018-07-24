【港股解碼】賺了30億元的海通證券，業績下滑24.64%

自7月份以來，各家上市公司開始紛紛披露自家的半年度業績預告。其中，有的公司業績虧損，有的公司賺的盆滿缽滿，有的是看似賺了錢，實則業績在下滑；而海通證券(06837-HK；600837-CN)就是上述的第三種情況。

營收、淨利潤雙雙下降

海通證券成立於1988年，是國内二十世紀八十年代成立的證券公司中唯一一家至今仍在運營併且尚未更名、未接受政府註資的大型證券公司，其前身是上海海通證券公司。公司於1994年改製為有限責任公司，併發展成全國性的證券公司。

海通證券作為國内成立最早、綜合實力最強的證券公司之一。公司主營除證券經紀、投行、資產管理等傳統業務外，還主營融資融券、股指期貨和PE投資等創新業務。

7月20日，海通證券於香港聯交所發佈《2018年半年度業績快報公告》，根據公告顯示，今年1月至6月海通證券實現營業收入人民幣109.62億元，與2017年同期的128.11億元相比，營業收入同比減少14.43%；歸屬於上市公司股東淨利潤由2017年的40.2億元減少至今年的30.3億元，同比下降24.64%；實現扣除非經常性損益的淨利潤26.38億元，與2017年同期的36.25億元相比倒退了27.23%。

（圖片來自：港交所）(單位：萬元人民幣)

縱觀海通證券的半年度業績快報幾乎所有的數據都是在呈負增長。對於業績下滑，海通證券在公告中也給出了相應的解釋：今年上半年股市一直處於震蕩下行的狀態，整個A股市場，上證綜合指數下降14%，深證成份指數下降15%。

對於業績的下滑，海通證券也沒有表現出過度的擔憂，併表示目前公司各項業務穩定、資產結構良好、流動性強、各項風險指控指標符合《證券公司風險指標管理辦法》。

海通證券今年上半年業績下滑，那資本市場中的表現又如何呢？

底部橫盤，存在反彈迹象

眾所週知，公司的股價依附於公司的業績表現，業績表現良好的公司才具有投資的價值。A股市場上，海通證券昨日報收9.43元/股；今開9.49元/股，盤中最高9.93元/股，尾盤報收9.80元/股，漲幅為3.92%；成交量109.7萬手，成交額達10.72億元，總市值高達1127億元。

結合海通證券的日K線來看，自今年1月26日以來海通證券進入歷史高位，之後股價持續走低。截至今天，近半年的時間里海通證券股價下降幅度約33%。從6月20日起，海通證券進入底部橫盤階段，上週五到今日三個交易日伴隨著大陽線、下影小陽線、上影陽線，海通證券開始出現反彈迹象。而縱觀整個券商板塊，今日海通證券在券商漲幅榜中排名第四。

（圖片源自：同花順）

公司發展依賴經紀業務，行業集中度提高

2017年中國股市出現嚴重分化，以藍籌為代表的滬深300指數全年上漲22%，創業板指數全年下跌11%，A股全年交易量229萬億元(雙邊)，同比下降11%。在去槓桿、控總量、調結構的宏觀調控政策影響下，國内債券市場繼續走弱，中債綜合淨價指數全年下跌4.2%；直接融資規模有所萎縮，股權融資規模1.6萬億元，同比下降16%；債券融資規模20.6萬億元，同比下降12%，其中金融類和 企業類債券融資規模12.2萬億元，同比下降15%。

從行業競爭和發展態勢來看，行業内各家券商均加緊推進資本補充，行業資產分佈保持穩定，但營收利潤逐漸向大型券商集中；傳統業務（經紀、自營和承銷保薦）收入佔比下降，戰略性業務（財富 管理、資產管理、主經紀商和國際業務等）佈局加快。

即便傳統業務收入佔比不斷下降，但傳統業務尤其是證券經紀業務帶來的手續費和傭金淨收入是券商行業的主要收入來源。

受今年國内股市行情的影響，A股市場成交活躍度降低，這直接導緻證券經紀業務收入減少；震蕩行情的影響，券商行業的融資融券、股票質押業務的發展也受到一定程度的影響。因此，包括海通證券在内的整個券商行業在今年的發展中要格外註意市場風險，主要包括：股價風險、利率風險、匯率風險。

綜上所述，雖然海通證券今年上半年業績增幅為負，但總體上也是賺了30多億元，相對於業績虧損、風險指標迫近監管紅線的券商而言，其業績表現已經處於行業前列，未來發展也值得期待。

作者：劉玲玲

編輯：唐文英

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