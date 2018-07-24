【永豐期貨】台指選擇權盤後－陸股大漲激勵 台股走高兵臨萬一大關

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 42 點至 10871 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 124.39 點，電子期逆價差擴至 - 4.37 點，金融期逆價差縮至 - 17.33 點。現貨部分，三大法人買超 47.52 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 805 口至 13961 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 2544 口至 42056 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3640 口至 17672 口。

週一美國股市四大指數在科技股與銀行股帶動下漲跌互見，帶動台指期早盤以上漲開出後買盤無力翻黑，現貨開盤也小幅開低後一度因電子權值股熄火跌點放大，所幸大陸股市受惠國常會釋放資金寬鬆與財政刺激等利多，陸股開高走高早盤漲點超過 1%，激勵亞股普遍開高走高，而中國基礎建設利多推升陸股基建相關族群紛紛大漲，連帶台股中如中鋼, 台泥亞泥等傳產權值股同步大漲創高，加上昨日拉回的櫃買指數出現強彈在矽晶圓與生技族群強漲下收漲超過 1%，帶動台股尾盤開低走低高漲點擴大，終場加權指數上漲 48.5 點或 0.443%，收在 10995.39 點，成交量能 1444.4 億，較前一日縮減 60.08 億。技術面來看，週二日 K 連二紅且續創反彈新高，而日 KD 指標持續黃金交叉向上，且短期均線翻揚向上而國際股市同步走高，但台股短線反彈逼近萬一大關，量能不出恐持續關前震盪。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.3 升至 1.35，大於中性值 1，籌碼面偏多架構增溫。買權平均隱含波動率由 11.84% 降至 11.7%，賣權平均隱含波動率由 14.8% 降至 14.34%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。