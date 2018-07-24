【華冠投顧】恭喜!2377微星漲停板!下一檔是!?

武傑關注個股: 2377 微星、6230 超眾、6120 達運、3661 世芯 KY、2338 光罩。

◆台股盤勢分析:

◇回測月線

台北股市早盤小跌 - 9 點開出，在鋼鐵及塑化股的轉強下；加權指數震盪走高，收盤上漲 + 48 點作收，收在 10995 點，成交量 1442 億。

延續我們昨天的分析…『驚驚漲』的結構下，僅管大盤和 OTC 市場呈現二樣情；但指教逼近 11000 點，再加上弱勢的『被動元件』類股止穩轉強。預料弱勢的 OTC 個股，將開始『止穩轉強』；反而是投資朋友趁本波小型股拉回時，開始『逄低佈局』的好機會。今天在中鋼的大漲下，指數離 11000 點已經只有『一步之遙』；但是 11000 點是我們規劃的『型箱高點』，所以短線上隨時都有快速壓回的空間，預計將會『回測月線』!!

今日武財神 - 陳武傑分析師活動 - 七月精選 10 檔好股送您獲利滿滿! 詳情請加入 LINE@或武財神陳武傑 FB 上免費贈送!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1704 榮化、3630 新鉅科、3025 星通、1760 寶齡富、2377 微星、2345 智邦… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3105 穩懋、6542 隆中、1536 和大、2454 聯發科、3673TPK-KY、3665 貿聯 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估